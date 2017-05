La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 16 Maggio 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 16 Maggio 2017. Anche oggi 16 Maggio 2017 torna in onda il programma culinario de La prova del cuoco, ecco le anticipazioni e ricette della puntata di oggi 16 Maggio 2017. La prova del cuoco è in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici. In attesa della puntata di oggi de La prova del cuoco ricordiamo che nella puntata di ieri de La prova del cuoco abbiamo assistito alla preparazione della ricetta del frico con patate, porri e gamberi di Lidia Bastianich. La chef che ammiriamo da tempo finalmente ci ha suggerito una ricetta da provare, una delle ricette La prova del cuoco più facili. Pochi ingredienti, patate, porri, gamberi e formaggio e poco tempo per preparare un secondo piatto ma anche come antipasto o aperitivo se viene tagliato a spicchi piccoli.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 15 Maggio 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del cuoco abbiamo assistito alla sfida dei cuochi. Il menù della squadra rossa prevedeva caramelle rosse alla ricotta con salame con crema di friggitella e involtini di primavera. Il menù del peperone verde rispondeva con ravioli di robiola e speck e spiedini di pollo con insalata di fagioli corallo. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra verde. Chi vincerà la sfida dei cuochi di oggi?