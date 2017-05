Moda capelli estate 2017: i tagli di capelli corti e cortissimi per l'estate 2017!

Moda, tagli di capelli estate 2017: i tagli cortissimi. Tra le tendenze capelli per l’estate 2017 ci sono i i tagli di capelli cortissimi non è certo una scelta facile. Chi sceglie i tagli di capelli corti è una donna di ‘carattere’ che nel ‘togliere’ ritrova la propria essenza, ancor più se è un taglio ultra-corto. Ogni volto poi ha il suo taglio corto. Che viene ispirato dai dettagli del viso stesso, modellandosi su di esso.

Moda capelli estate 2017: i tagli di capelli corti e cortissimi. L’estate alle porte ci invita a cambiare look e a osare con tagli di capelli extracorti, quasi rasati come quelli sfoggiati Cara Delevingne, o Katy Perry. Per le donne che vogliono rimanere femminili e non si sentono di cambiare il proprio look in maniera radicale tra i trend e tagli di capelli per l’Estate 2017 ci sono anche i tagli lunghi, con scalature, indicate per regalare volume alle chiome in modo naturale.

I tagli di capelli medio lunghi aiutano a minimizzare le imperfezioni del viso, mentre i tagli di capelli corti pongono l’accento su tutti i tratti del viso, che diventano più grandi, quindi meglio si rapporta con volti dai caratteri proporzionati e minuti. Per chi ha un volto con delle sproporzioni, è meglio non puntare sul minimal ma magari su una media lunghezza, osando con un bob con styling versatile.

Tra le ultime tendenze dei tagli di capelli 2017, vi è il bowl cut, uno dei tagli di capelli corti più estrosi e ricercati. Uno dei look del momento è il bob corto, effetto bowl, ispirato agli anni 80. Il taglio di capelli è corto, con frangia che cade sugli occhi per un risultato chic e super femminile, come il bellissimo taglio sfoggiato di recente da Lily Collins. Tra le colorazioni di capelli per l’estate 2017 troviamo il rosa, il silver, il chocolate e il cherry bombre per un’estate all’insegna dell’originalità e della libertà di espressione.

