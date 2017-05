Moda estate 2017: i raffinati abiti da cerimonia Mariella Rosati e Luisa Spagnoli

Moda cerimonia estate 2017, i raffinati ed eleganti abiti per la bella stagione. Le nuove collezioni per la Primavera Estate 2017 propongono abiti da cerimonia originali e raffinati, che ci consentiranno di essere al centro dell’attenzione in qualunque occasione. Gli stilisti per la collezione Primavera Estate 2017 propongono abiti in cui predomina l’eleganza senza tempo, il raffinato che sorprende sempre. Vediamo alcune proposte delle collezioni per l’estate 2017 Mariella Rosati e Luisa Spagnoli.

Moda cerimonia estate 2017: le proposte di Mariella Rosati.

Mariella Rosati propone una particolare linea di eleganti abiti in cui i colori predominanti sono quelli classici dell’eleganza: il bianco e nero. Impreziositi da pizzi, ricami e fantasie, questi raffinati abiti permettono di stupire in tutte le occasioni. La nuova collezione prevede raffinati abiti corti, con gonna a tubino o a ruota, ed eleganti completi pantalone.

Moda cerimonia estate 2017: le proposte di Luisa Spagnoli.

Luisa Spagnoli propone una raffinata linea da cerimonia con abiti proposti prevalentemente nei colori pastello del rosa, azzurro, verde acqua, anche se non mancano tinte più forti come il blu ed il corallo. La nuova collezione propone fluidi abiti in georgette, raffinati ricami, pizzi e strass, per una collezione da sogno che ci farà brillare in ogni occasione.