Tagli di capelli 2017, i nuovi tagli per l’estate 2017. L’estate si avvicina, e molte donne sentono il desiderio di avere un nuovo look, a cominciare dai tagli di capelli. La moda per l’estate 2917 vuole che i tagli di capelli di maggiore tendenza siano quelli corti. I tagli di capelli corti donano al volto un’aria sbarazzina e frizzante e sono facili da portare; essi, infatti, rispetto ai tagli di capelli lunghi, richiedono meno tempo da trascorrere davanti allo specchio: non c’è bisogno di fare una messa in piega perfetta, o di creare acconciature che richiedono tempo e pazienza. I tagli di capelli corti, inoltre, possono donare al volto un’aria sempre diversa: basta un po’ di gel o qualche mollettina per creare simpatici effetti in pochi minuti!

Tagli capelli estate 2017, i tagli corti: ricci, che passione!

I tagli di capelli corti stanno bene davvero a tutte, anche a chi ha i capelli ricci. Spesso considerati ingestibili e facili da portare solo con tagli di capelli corti, la tendenza per l’estate vuole che i tagli di capelli must have per questa bella stagione siano quelli corti e ricci. I capelli ricci, infatti, permettono di creare tagli e acconciature sempre nuove e alla moda. Tra i tagli di capelli corti adatti alle ricce, c’è senza dubbio il pixie cut. Taglio corto per eccellenza, esso diviene particolarmente grintoso se avete i capelli ricci: esso, infatti, prevede un ciuffo laterale più o meno lungo e più o meno spettinato che con i capelli ricci farà impazzire chiunque ci tiene ad essere al passo con i tempi.

Nuovi tagli capelli estate 2017: i tagli corti per chi ha i capelli ricci 1 su 5