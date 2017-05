Pensioni anticipate, Ape. In attesa dell’entrata in vigore delle misure per le pensioni anticipate incluse nella legge di bilancio 2017, Marcello Pacifico (Anief-Cisal), a proposito dell’Ape volontaria, ha affermato:”Non si tratta, di certo, di proposte da accettare a occhi chiusi”, Secondo il presidente nazionale Anief :“Di sicuro sarà raccomandabile rimanere qualche anno a lavoro piuttosto che autoconvincersi di una proposta che con il passare del tempo potrebbe trasformarsi in un ‘tunnel’ la cui luce sarà rappresentata dall’estinguersi di un vero e proprio mutuo”.

Per Pacifico l’Ape appare non conveniente, poiché “dopo anni di duro lavoro, sacrifici e condizioni lavorative che spesso sono al limite della decenza e considerati i salari percepiti, per quale motivo si dovrebbe ‘accettare’ un prestito ventennale a tassi di mercato o quasi per andare in pensione uno, due o tre anni prima?” Ed inoltre reputa preferibile utilizzare il “Trattamento di fine rapporto o un’anticipazione della pensione integrativa e non ricorrere al prestito”.

Pensioni anticipate, Ape sociale.

Il sindacalista non è convinto neanche dell’Ape sociale come sistema per accedere alle pensioni anticipate. “Tale soluzione”, ha affermato, “lascia l’amaro in bocca perché non si tratta né di una risoluzione, né di una riforma vera e propria in quanto, risulta evidente che ci troviamo di fronte a una novità, bensì si sta cercando esclusivamente di aggirare l’ostacolo, ovvero siamo di fronte semplicemente a una nuova forma di ammortizzatore sociale, un ponte verso la pensione”. “Di conseguenza che si chiami Ape, che formalmente sia un prestito, che richieda un rimborso, tutto questo conterà poco. Chi vi farà ricorso non avrebbe altra scelta e comunque non pagherà pegno”, ha concluso.