Riforma pensioni, oggi 16 maggio 2017, le ultime novità. Per le pensioni che riguardano i lavoratori precoci e l’Ape social “i decreti sono già stati preparati tutti, quello sull’Ape social e anche per i precoci i decreti sono già stati al Consiglio di Stato e sono stati rimandati alla presidenza del Consiglio. E’ quindi questione di qualche ora per la definitiva registrazione da parte della Corte dei Conti e a quel punto saranno pienamente attuabili. D’altra parte, abbiamo già detto che, se anche si sposta in avanti di qualche giorno questo termine, la datazione della pensione per chi ha i requisiti parte dal primo maggio e questa continua ad essere la data di riferimento”. Lo ha assicurato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, in occasione di un convegno sui nuovi modelli di lavoro e l’esperienza delle cooperative culturali e dello spettacolo promosso da Doc Servizi a Verona.

Pensioni anticipate ed Ape Social, le dichiarazioni di Cesare Damiano.

“Sull’Ape sociale il ministro Poletti ci ha annunciato che siamo ‘all’ultima curva’. Ce lo auguriamo di cuore, anche perché siamo in forte ritardo e cresce la preoccupazione tra i lavoratori che aspettano di andare in pensione e che sono rimasti senza reddito”.Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. Preoccupa, aggiunge Damiano, anche il fatto che, per l’Ape volontaria, si sia solo all’inizion dell’attuazione del Decreto.

Pensioni, la riduzione del danno. Il nuovo libro di Cesare Damiano e Maria Luisa Gnecchi.

Sul fronte pensioni, intanto, l’onorevole Damiano e l’onorevole Gnecchi hanno pubblicato un saggio che ripercorre le vicende del sistema previdenziale italiano. Un’attenzione alle pensioni dei giovani nel sistema contributivo puro e sulla situazione delle donne che in questi anni hanno pagato il prezzo più salato delle varie Riforme. Sono questi i temi principali del libro pubblicato dal Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, e l’Onorevole Maria Luisa Gnecchi (PD) che da anni si battono per correggere le diverse storture della Legge Fornero. Il titolo dell’opera è “Pensioni: la riduzione del danno”. Il vo­lume ripercorre le vicende (spesso tu­multuose) del sistema previdenziale italiano dalla riforma Amato del 1992, passando per la Riforma Dini del 1995, alla Riforma Prodi e a quella Fornero.

«Tutta la XVI legislatura (2008­-2013) è stata contro le don­ne», scrivono Damiano e Gnecchi. Prima l’in­nalzamento improvvi­so dell’età pensionabile per le lavoratri­ci della Pa, sulla base di una inesistente uguaglianza con gli uomini, poi il tra­sferimento oneroso dei contributi al­l’Inps. E ancora: l’«invenzione» della fi­nestra mobile (questo anche per gli uo­mini) con 12 mesi di distanza da quan­do si raggiungono i requisiti a quando si può effettivamente uscire. L’innalzamento anche per le lavoratrici del privato, con la Fornero dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia che si completerà il prossimo anno. Il danno, riportato anche nel titolo, si è ridotto con le salvaguardie. Nel libro Damiano e la Gnecchi parlano anche delle pro­poste relative al riconosci­mento del lavoro di cura, e della possibilità di uscita anticipata dal lavoro.

Se si vuole un sistema previdenziale giu­sto e efficiente, quindi, “la prima esi­genza a cui rispondere ­­è che le cittadine e i cittadini di oggi abbiano un’occupazio­ne continuativa, e dignitosamente re­tribuita“. Altro tema toccato dagli autori riguarda i giovani e l’attuale mercato del lavoro che contrasta spesso con la possibilità di ottenere una pensione dignitosa ad un’età ragionevole. Conseguenza che può essere corretta solo abbattendo la precarietà e la disoccupazione, sgravando gli oneri fiscali e contributivi sul lavoro e introducendo una pensione di garanzia a sostegno delle giovani generazioni.

Pensioni anticipate e cumulo, le ultime news di Orietta Armiliato.

Sul fronte pensioni anticipate donne e cumulo gratuito, Orietta Armiliato del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, invia tramite Facebook un messaggio al segretario confederale della Uil Domenico Proietti, per ribadire la necessità di estendere il cumulo gratuito anche alle donne che vogliano usufruire del regime Opzione donna:”Segretario, non dimentichiamo la possibilità di reciprocità contributiva fra casse (vedi cumulo) anche per le Donne che desiderano raggiungere la quiescenza esercitando la misura dell’Opzione Donna, ingiustizia evidenziatasi dopo il varo della LdB 2017, che deve essere sanata. Le donne del Comitato Opzione Donna Social, contano sul suo aiuto”.

Pensioni donne e lavori di cura, le ultime news di Maria Luisa Gnecchi.

Sul fronte pensioni anticipate e lavori di cura sottolinea la Gnecchi:”La Festa della mamma è stata anche un’occasione per ricordare che occorre una riforma delle pensioni che pensi anche alle donne. Marialuisa Gnecchi ricorda infatti che le italiane “sono in credito”, visto che la Legge Fornero e gli altri cambiamenti del sistema previdenziale sono stati fatti prevalentemente a loro spese. Dunque occorre che nel confronto tra Governo e sindacati sulla cosiddetta fase due della riforma delle pensioni si dia spazio alle misure per “valorizzare e tutelare i lavori di cura ai fini previdenziali”. Gnecchi ha voluto specificare che non c’è certo la pretesa di tornare ai cinque anni di differenza nell’età pensionabile tra uomini e donne. Tuttavia ha aggiunto che “finché non ci sarà una eguaglianza sostanziale nei carichi di lavoro, non è tollerabile che il doppio, triplo, quadruplo lavoro sia svolto gratis dalle donne!”.

Pensione integrativa, il meccanismo di funzionamento.

Secondo i calcoli dell’Istat la vita media si allungherà sempre di più. Entro il 2065 gli uomini vivranno in media 86 anni e le donne 90. Se si tiene conto di un probabile progresso della qualità della vita e della situazione finanziaria del Paese, è preferibile anticipare i tempi e presare al proprio futuro. Uno strumento utile e innovativo può essere la pensione integrativa, ovvero un’aggiunta alla normale pensione, erogata dalle casse dello Stato. Tramite dei versamenti volontari, è possibile dare vita ad una forma di risparmio che gode anche di agevolazioni fiscali, in modo tale da garantirsi una vecchiaia più “sicura” dopo il ritiro dal lavoro.I destinatari sono molteplici. Si tratta sia di lavoratori dipendenti, che autonomi, liberi professionisti e soci di cooperative. La pensione integrativa potrebbe essere utile soprattutto per i giovani, che secondo le previsioni dell’INPS otterranno una pensione inferiore al loro reddito da lavoro.

Secondo le simulazioni della società di consulenza finanziaria Progetica, un 30enne deve versare un centinaio di euro al mese per avere 1000 euro al mese in più quando sarà anziano. Esistono tre tipi di pensione integrativa. Le pensioni aperte, che sono gestite da società private, banche e compagnie assicurative. Le pensioni chiuse sono frutto di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e i sindacati e quindi sono previsti per particolari categorie di lavoratori. Il terzo tipo è quello dei piani individuali pensionistici, che permettono di avere un capitale se, al momento della scadenza, l’assicurato è ancora in vita.