Stefano De Martino parla del rapporto con Santiago a Selfie. Belen si commuove!

Stefano De Martino parla di Santiago a Selfie: la commozione di Belen! Durante l’ultima puntata della trasmissione ‘Selfie – Le cose cambiano‘ Stefano De Martino è stato ‘mentore’ di un ragazzo che si è rivolto allo show per risolvere un problema all’occhio e che non ha un buon rapporto con il padre. Il ballerino lo ha consigliato e per farlo ha parlato della sua relazione con il figlio Santiago, avuto da Belen Rodriguez.

Ad ascoltare, ovviamente, c’era anche lei, che è uno dei volti della trasmissione condotta da Simona Ventura. “Sono un padre e un figlio. Posso dirti che il rapporto con i genitori è difficile, ma è molto importante. Mio figlio è la persona più importante della mia vita. Nonostante tutto quello che mi sia successo”, ha detto Stefano. Poi ha aggiunto: “Tuo padre non può non amarti. Sei suo figlio. Non perdere altro tempo”.

Queste parole hanno commosso Belen, che davanti alle telecamere è apparsa con le lacrime agli occhi. Dopo un periodo complicato dopo la separazione, adesso i due sono più sereni. Qualche giorno fa De Martino aveva rivelato durante una puntata del ‘Maurizio Costanzo Show’: “Tutti gli schiaffi che ho preso… mi bastano e avanzano. Ce ne siamo dette tante, sia in faccia sia tramite avvocati. Poi abbiamo raggiunto un equilibrio. Litighiamo meno di quando stavamo insieme”.