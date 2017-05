Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni news e gossip 16-18 maggio 2017 – «Ricapitolando Rosa…» – Le anticipazioni e news di Uomini e Donne ci mostrano che dopo la sconcertante scelta di Desirée (vedi le nostre precedenti anticipazioni) si riapre il libro del salotto dell’Amore sulla pagina di Rosa, l’altra tronista… rosa, per l’appunto! Dopo la ricapitolazione dall’ultima puntata attraverso l’opportuna clip, si parte dalla nuova esterna con Alex.

Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni news e gossip 16-18 maggio 2017 – «L’esterna con Alex e il fastidio di Pietro!»

Le anticipazioni e news di Uomini e Donne ci fanno vedere come Alex la vada a prendere all’aeroporto. Il corteggiatore porta la tronista in Sardegna, nella sua seconda casa. Qui i due ragazzi tentano di venire a un chiarimento, dopo le ultime discussioni per i video che lui va pubblicando sui social. E le cose vanno bene fino a quando si arriva a parlare di un bacio che – invece – non arriva. Rosa si mostra infastidita da quello che lui dice. Fastidio ripreso in studio da Pietro, anch’egli seccato – per i motivi che possiamo facilmente immaginare… – per l’insistenza con la quale Alex ha cercato il bacio della tronista. Tuttavia l’opinionista Jack non capisce perché non glie l’abbia dato. Entrambi dicono che non si è creata la situazione, ma la spiegazione non convince nessuno…