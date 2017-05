Amici 2017 Ed. 16, Thomas dopo l'eliminazione rivela...

Amici 2017 Ed. 16, sabato 13 sabato Thomas viene eliminato tra le proteste del pubblico. Nella puntata serale di Amici 2017 Ed. 16 andata in onda sabato scorso, a dover lasciare la scuola di Maria De Filippi è Thomas della squadra Bianca. Il ragazzo è considerato un vero talento sia dal pubblico che dalla giuria, ma nonostante ciò ha perso il ballottaggio con Federica Carta. Maria De Filippi, oltre a riconoscere i meriti artistici del giovane, ha ricordato che, nonostante sia il più piccolo della scuola, è anche il più educato e ha fatto i complimenti ai genitori. Il pubblico è rimasto deluso ed indignato per l’eliminazione ad Amici 2017 Ed. 16, ma Thomas è felicissimo di quest’esperienza che gli ha concesso di concludere un contratto discografico con la Warner.

Amici 2017 Ed. 16, le parole di Thomas dopo l’eliminazione.

Thomas, il giovane cantante eliminato da Amici 2017 Ed. 16, ha rilasciato un’intervista a Tgcom in cui ha parlato della sua esperienza. Il ragazzo è rimasto sorpreso della reazione che il pubblico ha avuto per la sua eliminazione: “Non mi aspettavo una reazione del genere. Mi fa molto piacere, significa che sono riuscito a trasmettere delle emozioni e che ho lasciato qualcosa nei telespettatori”, ma questa non è l’unica soddisfazione: “Sono felice perché ho fatto un bellissimo percorso, ho raggiunto dei traguardi personali molto importanti, adesso però inizia la vera corsa”.