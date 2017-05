Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news al 17 maggio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi, 17 maggio 2017. Tante ombre gravano sul mondo delle carceri: sovraffollamento, strutture spesso fatiscenti, assistenza sanitaria e psicologica carente (e per questo i Radicali chiedono a gran voce un’amnistia, ma le news al riguardo sono ferme al giorno della marcia di Pasqua), ma spesso si legge di iniziative lodevoli e meritevoli. A Milano, ad esempio, continua il progetto Vivicittà 2017, progetto che coinvolge anche il mondo delle carceri. Lo sport viene visto come un’occasione di riscatto e di emancipazione.

Il progetto Vivicittà 2017 è firmato Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti) e ha conivolto oltre 500 detenuti. Ogni anno il progetto propone un diverso tema per cui battersi, e quest’anno si vogliono sostenere i bambini siriani costretti a fuggire dal loro paese a causa della guerra. Il progetto, quest’anno, non aiuta solo i bambini ma dà una possibilità di emancipazione ai detenuti, come spiega Antonio Iannetta, dirigente Uisp: “L’attività sportiva negli istituti penitenziari è un momento di sfogo e distensione per chi vi partecipa. Specialmente negli istituti minorili, lo sport può essere un’ottima occasione per acquisire una prima ‘alfabetizzazione motoria’, oltre ad essere un percorso di crescita e di riscatto sociale.”

Anche il Presidente del Comitato di Milano dela Uips si è espresso sull’iniziativa: “Sono 27 anni che con la Uisp facciamo sport nelle carceri. Gli istituti penitenziari coinvolti nell’iniziativa sono più di 20 sparsi in tutta Italia, ma il nostro lavoro non si ferma certo all’iniziativa di Vivicittà, siamo attivi tutto l’anno per quanto ci è possibile. Questo perché specialmente negli istituti penitenziari serve ricordarsi che lo sport è un diritto di tutti, nessuno escluso.”