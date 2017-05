Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame delle puntate della settimana del 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 maggio 2017 – «Colpi di scena a go go al Fürstenhof!» – Il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali basate sulle trame delle puntate della seguitissima soap bavarese Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci porta alle soglie di nuovi emozionanti colpi di scena, che ci terranno incatenati alle vicende dei protagonisti di questa dodicesima stagione, in particolare Clara, Adrian e William!

Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate settimana del 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 maggio 2017 – «Il vestito di Naomi»

Mentre Adrian, sempre sotto il ricatto di Beatrice, sta per vendere le proprie azioni a Werner e Charlotte, secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore Clara si occupa del vestito che Naomi deve indossare in occasione della prima del suo film. Qualcosa, tuttavia, non va per il verso giusto. La Morgenstern junior, inoltre, dopo aver saputo che William sta per lasciare il Fürstenhof, gli fa un’accorata dichiarazione d’amore!

Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate settimana del 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 maggio 2017 – «Le manipolazioni di Friedrich»

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Friedrich sta portando avanti un’azione manipolatoria verso Charlotte, cercando di metterla contro suo fratello Werner. Intanto André, nel suo bisogno di liquidità, decide di vendere ai cinesi le sue azioni della Burger Brau, scatenando la rabbiosa reazione dei Sonnbichler. Tempo di crisi profonda per Natascha e Michael, e anche per Tina, sempre indecisa tra Oskar e David!