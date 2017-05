Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate della settimana del 22, 23, 24, 25 e 26 maggio 2017 – «Il “viaggio di affari” di Roberto Ferri» – Il nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali di UPAS annuncia tutto un susseguirsi di sorprese ed emozioni. Roberto Ferri non ha il coraggio di dire a Marina che deve sottoporsi a una nuova visita di controllo, e allora trova una, dicendo che si assenta da casa per qualche giorno per un viaggio d’affari in compagnia di duo figlio Filippo.

Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate della settimana dal 22 al 26 maggio 2017 – «Una spalla su cui piangere»

Allora, secondo le anticipazioni di UPAS, rimasta sola in casa, Marina organizza una serata romantica per il suo amante, Matteo Serra. E solo per un soffio i due non vengono scoperti! Per un tradimento che si consuma, c’è un amore perduto che forse si ritrova e si rinnova. Dopo essere stata di nuovo umiliata da Enriquez, Beatrice trova in Niko una spalla su cui piangere, e si lascia andare alle confidenze. Il giovane Poggi ha una proposta da farle, e non solo…

Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate della settimana dal 22 al 26 maggio 2017 – «L’attacco di Enriquez a Beatrice!»

Le anticipazioni di UPAS ci dicono infatti che Niko sta realizzando con Ugo un nuovo studio legale, e propone a Beatrice di collaborare con lui, naturalmente cerca di capire se possa esserci ancora qualcosa tra loro due… Ma intanto Susanna contatta Poggi per comunicargli qualcosa di molto importante, mentre Niko non riusce a ottenere le certezze sentimentali in cui sperava da parte della bella avvocatessa. Quest’ultima viene accusata da Enriquez di aver passato informazioni segrete al nuovo studio, accusa che la manda nel panico!

Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate della settimana del 22, 23, 24, 25 e 26 maggio 2017 – «Il “marketing dei guai” di Andrea Pergolesi…»

Le anticipazioni Un posto al sole, infine, rivelano che Andrea, che sta curando la campagna pubblicitaria per trovare sponsor e lanciare il nuovo studio legale di Niko Poggi, viene coinvolto in una serie di problemi non esattamente professionali, ma – si sa! – il buon Pergolesi ha un fiuto tutto suo, quando si tratta di procacciarsi guai!