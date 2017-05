Finale di Coppa Italia, Juventus-Lazio: le condizioni di Mandzukic e Dybala. Sale l’attesa per la finale di Coppa Italia di questa sera, mercoledì 17 maggio 2017. L’allenatore bianconero Max Allegri ha confermato che stasera scenderà una squadra attenta e con un atteggiamento diverso da quello della sfida di campionato di domenica sera contro la Roma. Restano però alcuni dubbi di formazione, che Allegri scioglierà solo a pochi minuti dalla gara. In difesa possibile difesa a 3 con la BBC (Barzagli-Bonucci-Chiellini), con Dani Alves esterno alto. Marchisio è recuperato e partirà titolare.

Khedira è ancora out a causa del problema muscolare accusato durante la semifinale di ritorno di Chiampions League contro il Monaco. Pjanic è squalificato. Accanto al “principino” giocherà uno tra Rincon e Lemina, con il venezuelano leggermente favorito. In attacco Cuadrado e Dani Alves si giocano una maglia nel ruolo di in cursore destro. A sinistra ci sarà Mario Mandzukic, supportato dalle sovrapposizioni di Alex Sandro. Il jolly croato ha subito una contusione alla schiena domenica sera, ma ieri si è allenato col gruppo e dovrebbe stringere i denti.

Nessun problema anche per Paulo Dybala, centellinato da Max Allegri nelle ultime sfide per evitare rischi e averlo al meglio nell’importante finale di stagione. La Joya agirà nel ruolo di trequartista alle spalle del Pipita Higuain, che ha nella Lazio una delle sue vittime preferite. Le due squadre sono state ricevute da Papà Francesco nella giornata di ieri. Un momento di grande emozione per i giocatori argentini come Higuain, Dybala e Biglia. Sono due i precedenti in finale tra le due squadre (2003/04 e 2014/15), con una vittoria a testa nello score. Diretta TV dallo Stadio Olimpico di Roma, alle 21:00, su Rai 1.