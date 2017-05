Giornata mondiale contro l’omofobia, oggi 17 maggio 2017: il report di Arcigay. Dal 2004 l’Unione Europea ha istituito la giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia per il 17 maggio di ogni anno. Oggi sarà la celebrazione della giornata tematica in seguito all’approvazione delle unioni civili per le coppie dello stesso sesso. Dopo un controllo delle notizie sui media locali e nazionali, Arcigay comunica che nell’ultimo anno si sono verificati 196 episodi di omofobia e transfobia (quasi il doppio rispetto a quelli dell’anno precedente). Il segretario nazionale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, spiega che “non si tratta di un censimento esaustivo del fenomeno, semmai di una fotografia che permette di distinguere i contesti e le forme in cui si verifica”.

Questo rapporto porta alla luce tutte le storie che sono state ritenute di “interesse pubblico” dai mezzi di informazione, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della discriminazione ai danni delle persone omosessuali e transessuali. Il reportage di Arcigay è diviso in sei sezioni. La prima affronta la cosiddetta “omofobia istituzionale”, ovvero tutti gli episodi in merito a movimenti politici (e non) omofobi o dichiarazioni discriminatorie pronunciate da parte di rappresentanti delle istituzioni, magari all’interno di convegni. Sono stati registrati 62 casi di omofobia istituzionale.

“Si tratta di un numero esorbitante – dichiara Piazzoni – sul quale pesano due fattori: da un lato l’approvazione della legge sulle unioni civili, con suo strascico di sindaci ‘disobbedienti’ che hanno tentato di intralciarne la piena applicazione; dall’altro lato le elezioni amministrative, che come ogni appuntamento elettorale hanno prodotto una notevole quantità di hate speech, utilizzato come leva di consenso”. La seconda sezione è dedicata ai casi di bullismo omofobico capitati nelle scuole, con la recente esplosione del fenomeno del cyberbullismo. “La scuola – secondo i vertici di Arcigay – è uno dei contesti che più subisce l’impennata dei discorsi e delle parole d’odio: rileviamo un abbassamento significativo dell’età dei carnefici e un dilagare del fenomeno delle baby gang.

A differenza di un coetaneo nero o ebreo, un ragazzo gay a casa non trova in genere una famiglia che lo prevede e lo accoglie, soprattutto se non ha fatto coming out o se i genitori non accettano il suo orientamento sessuale”. Stesso discorso per l’omofobia nel mondo dello sport, ancora ampiamente diffusa. Le ultime categorie riguardano gli omicidi, gli atti e le parole d’odio di cui sono vittime le persone gay, lesbiche e trans, aumentati ad un ritmo considerevole (circa un caso ogni tre giorni). Infine Arcigay denuncia l’ostruzionismo subito da tre produzioni anti-omofobiche come lo spettacolo teatrale “Fa’afafine” di Giuliano Scarpinato, il film “Un bacio” di Ivan Cotroneo e “Né Giulietta né Romeo” di Veronica Pivetti.