La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 17 Maggio 2017. Anche oggi 17 Maggio 2017 torna in onda il programma culinario de La prova del cuoco, ecco le anticipazioni e ricette della puntata di oggi 17 Maggio 2017. La prova del cuoco è in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici. In attesa della puntata di oggi de La prova del cuoco ricordiamo che nella puntata di ieri de La prova del cuoco abbiamo assistito alla preparazione dei garganelli con fiori di zucchina e petto di faraona cucinati da Daniele Persegani. La pelle della faraona veniva utilizzata per insaporire ed è la prima cosa che bisogna preparare in padella. Il maestro Sergio Barzetti ci ha spiegato come preparare delle scaloppine a regola d’arte. A partire dalla versione classica sono state proposte delle gustose varianti. Le scaloppine sono state servite con delle “tagliatelle di verdura”, realizzate tagliando le carote e zucchine con il pelapatate e scottandole per pochi attimi in padella.

La prova del cuoco: puntata di ieri 16 maggio 2017. Le ricette e le sfide di ieri.

Nella gara dei cuochi di ieri il pomodoro rosso presentava passatelli con fonduta di vezzena e spinaci saltati, abbinato alla tagliata di manzo con carote saltate, mentre il peperone verde proponeva una finta piadina con culatello, primo sale e melanzane, accompagnata da una gallinella alle erbe con zucchine trifolate. Ha vinto la sfida di ieri de La prova del cuoco, 16 maggio 2017, la squadra del Pomodoro rosso, che ha raggiunto la Squadra del Peperone verde. Chi vincerà la sfida di oggi de La prova del cuoco?

La prova del cuoco: la treccia di ciliegie di Sergio Barzetti.

Nella puntata di oggi de la prova del cuoco Sergio Barzetti ci propone il desser, una bella e gustosa treccia di ciliegie. Si prepara la pasta brioche con latte, farina burro, zucchero di canna, lievito e una scorzetta di limone per dare profumo. Si mescolano gli ingredienti e si lascia lievitare. Viene stesa la pasta, aggiunto lo zucchero e vengono poi create delle strisce con della marmellata di ciliegie e messe al di sopra delle ciliegie intere snocciolate. Un altro strato di sfoglia per coprire, tagliare le tre strisce e creare una treccia. Informare per 25 minuti.