Pensioni anticipate, Ape sociale. In attesa che entrino in vigore le norme sulle pensioni anticipate mediante ed i precoci, in vistoso ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge di bilancio 2017, Nicola Marongiu, responsabile dell’area previdenza della Cgil a RadioArticolo1, ha sottolineato il desiderio della Cgil che ciò avvenga prima possibile. Nonostante i criteri che delimitano la platea dei beneficiari dell’Ape sociale siano giudicati restrittivi dal sindacato, l’auspicio è che almeno possano andare in pensione anticipatamente i soggetti che ne hanno diritto.

Marongiu ha affermato che i lavoratori con le credenziali per accedere all’Ape sociale ed alla misura per i precoci, secondo le stime della relazione tecnica della Ragioneria delle Stato sono 65mila.

Pensioni anticipate, i rischi del ritardo.

Marongiu, riferendosi al ritardo dell’entrata in vigore delle misure sulle pensioni anticipate incluse nella legge di bilancio 2017 ha affermato:”Se si continua a ritardare, questo diritto rischia di essere messo in discussione”. Il motivo della fretta, per il sindacalista, è il rispetto della tempistica, “che rischia di spostare agli ultimi mesi del 2017 o addirittura ai primi mesi del 2018 l’accesso concreto al beneficio. In conclusione per la Cgil: “La norma ha dei limiti ma noi vogliamo che sia attuata per vedere poi come possono essere eliminati tali limiti”.