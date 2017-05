Riforma pensioni, oggi 17 maggio 2017: Ape, anticipo pensionistico, pensioni donne, pensioni d'invalidità

Riforma pensioni, le ultime novità ad oggi 17 maggio 2017. Le ultime novità introdotte con la riforma pensioni, nonostante i ritardi nell’emanazione dei decreti attuativi, vengono commentate da Marcello Pacifico Presidente dell’Anief, che ritiene sia meglio rimanere qualche anno di più sul posto di lavoro che utilizzare l’Ape, che “con il passare del tempo potrebbe trasformarsi in un tunnel la cui luce sarà rappresentata dall’estinguersi di un vero e proprio mutuo”. Per Pacifico l’Anticipo pensionistico è una misura che serve senz’altro a far bella figura con l’Europa, “ma lascia l’amaro in bocca”. Chiedere un prestito solo per andare in pensione con due o tre anni di anticipo non conviene. Pacifico ha invitato, comunque, coloro che intendano avvalersene, di farsi fare un calcolo della rata dell’Ape, per valutare in concreto se farvi o meno ricorso.

Riforma pensioni, oggi 17 maggio 2017: pensioni d’invalidità ed indennità di accompagnamento.

Intanto, dagli ultimi dati sul fronte pensioni, che emergono dal report del centro studi Itinerari Previdenziali, si evince che oltre la metà delle prestazioni di invalidità civile (pensioni di invalidità ed indennità di accompagnamento) ha come destinazione il Sud, mentre il Centro ne ha il 18,5% e il Nord poco meno del 30%. E’ quanto emerge dal report del centro studi Itinerari Previdenziali, secondo il quale al Nord è in pagamento una prestazione di invalidità ogni 100 abitanti, mentre al Centro se ne paga una ogni 69,7 abitanti e al Sud una ogni 43.

Riforma pensioni, oggi 17 maggio 2017: la “fuga” dei pensionati all’estero!

La fuga di tanti pensionati dall’Italia, alla ricerca di una vita decente , ha spinto alcuni parlamentari ex “scelta civica” , che hanno presentato, in occasione della manovra da 3,4 miliardi, all’esame della Camera, un emendamento trasversale, per introdurre in Italia, le stesse possibilità che Paesi come la Spagna,Marocco, Portogallo, ecc., danno ai pensionati stranieri che si trasferiscono nel loro Stato. Per pensionati stranieri che chiederanno di risiedere nel nostro Paese, viene proposta un’aliquota agevolata del 10% . Agevolazioni fiscali, vengono ipotizzate, anche per i pensionati italiani che risiedono all’estero da almeno 9 anni e che rientrano in Italia. Il Partito Pensionati prende atto che, indubbiamente, queste proposte hanno senso e fondamento , ma ritiene anche che sarebbe giusto pensare ai milioni di Italiani che continuano a vivere e pagare tasse elevatissime , nel nostro Paese, costretti a vivere in una situazione di perenne ingiustizia- così ha dichiarato il vicesegretario nazionale del Partito Pensionati, Luigi Ferone -.

Pensioni falcidiate da tasse dirette ed indirette, dall’elevato costo della vita e non adeguate da anni. Ridurre le tasse per tutti gli italiani e per i Pensionati ,in particolare, che sono l’anello debole della nostra catena sociale, è una necessità, anche per rivitalizzare il nostro sviluppo economico..Milioni di pensionati sono costretti a vivere con pensioni da fame ed i Governi di turno, non sanno escogitare altro, che misure sempre più restrittive . Nessuna adeguata attenzione verso i tanti disabili costretti a vivere con 280€ di pensione al mese e milioni di cittadini che hanno una pensione inferiore ai 500€ . Raddoppiare l’importo di queste pensioni – ha concluso Ferone – che non garantiscono certamente una vita dignitosa, ed adeguare tutte le pensioni al reale aumento del costo della vita, deve essere un obbligo morale del Governo e di tutto i Paese.

Riforma pensioni, le ultime novità ad oggi 17 maggio 2017: pensioni donne e previdenza femminile.

Molto si sta discutendo in questi giorni delle pensioni delle donne e della previdenza femminile. L’onorevole Pd Maria Luisa Gnecchi ha dichiarato in questi giorni che “la Commissione Lavoro di Montecitorio ha svolto un’indagine sull’impatto di genere della legge Fornero e dei cambiamenti di tutta la scorsa legislatura. L’esito è drammatico le donne. Non si pretende di tornare ai 5 anni di differenza uomo-donna per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ma sicuramente non è più pensabile dimenticare nel computo della pensione i lavori di cura.

Anche l’onorevole Anna Giacobbe ha scritto in questi giorni un post sulla sua pagina Facebook, in cui ha ribadito: “Il problema principale non è conciliare la maternità con il lavoro, ma conciliare la maternità con la disoccupazione. Nei periodi e nei luoghi in cui l’occupazione delle donne è più alta, maggiore è anche l’indice di natalità: ci sarà pure un motivo”.

Riforma pensioni, oggi 17 maggio 2017: pensioni donne e previdenza femminile, le news di Orietta Armiliato.

Orietta Armiliato, del Comitato Opzione Donna Social, continua a sostenere le ragioni delle lavoratrici rivendicando la valorizzazione dei lavoro di cura, cui le donne attengono nelle loro vite, e spiega in merito:”Leggo i vostri commenti e quanto mi scrivete in privato e comprendo che è ancora necessario chiarire quello che si intende per “lavoro di cura” e che dovrebbe valere ed essere riconosciuto (come era in qualche modo per il passato) e cioè che tale attività non riferisce solo a chi accudisce ammalati ma altresì alla valorizzazione del tempo che le donne dedicano al doppio lavoro che svolgono sia in casa sia fuori casa e credo proprio che questo sia incontestabile”.

Riforma pensioni, le ultime novità ad oggi 17 maggio 2017: le news di Cesare Damiano.

Si parla molto nelle ultime settimane dei vitalizi dei politici, e secondo Cesare Damiano “la Legge Fornero ha introdotto una “regola assurda” per cui solo chi prenderebbe un assegno pari a 2,8 volte la minima di andare in pensione a 63 anni, mentre chi andrebbe a incassare una pensione più bassa si potrebbe vedere costretto ad aspettare anche di avere 70 anni. Per Damiano questa regole contraddice il fatto che la pensione deve essere erogata in base ai contributi versati. “La regola del ‘2,8’ va cancellata o fortemente ridimensionata a vantaggio di tutti, a partire dai lavoratori”, ha aggiunto.

Lavoro e voucher, le ultime novità ad oggi 17 maggio 2017 di Cesare Damiano.

Anche sul fronte lavoro e voucher, la posizione di Cesare Damiano, è decisa:”Quando si parla di voucher occorre distinguere: un conto è uno strumento da utilizzare per le famiglie e il no profit; un altro conto è uno strumento per le imprese. Nel primo caso, dopo l’abolizione dei voucher, si è creato un vuoto normativo che ha messo in difficoltà le famiglie. A questo problema occorre mettere rapidamente riparo”. Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. “Se, per farlo, si utilizza la ‘manovrina’ – prosegue – non c’è nessuna forzatura: si tratta di un normale intervento parlamentare. Altro discorso è quello relativo alle imprese: in questo caso esistono già strumenti che possono essere utilizzati, come il lavoro a chiamata (per il ‘pizzaiolo del sabato sera’) e l’interinale”.

“Nel caso delle imprese – spiega Damiano – si tratterebbe di una evidente forzatura, visto che lo strumento dei voucher è stato abrogato di recente per evitare il referendum e che la maggiore incidenza degli ‘abusi’ riguardava proprio le aziende”. “Questo aspetto va dunque esaminato con maggiore ponderazione e soprattutto, attraverso un confronto preventivo con le parti sociali, per definire quali normative andranno utilizzate in futuro. Se un nuovo strumento contrattuale o una revisione di quelli attualmente esistenti”, conclude