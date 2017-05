Riforma delle pensioni, le ultime novità. L’aumento della speranza di vita e l’invecchiamento progressivo della popolazione rendono l’argomento delle pensioni molto più complicato da gestire rispetto al passato. Come riportato da “il dolomiti”, il segretario della Cgil Trentino, Franco Ianeselli, sostiene che:”Il sistema pensionistico a ripartizione, quello in base alla quale le pensioni erogate sono pagate con i contributi di chi è in servizio in quell’epoca, che ripartisce, quindi, l’onere pensionistico sui lavoratori, non si regge se ci sono più morti che nati, più persone che non lavorano di quante lavorano”.

Per Ianeselli la soluzione è la previdenza complementare:”Appurato che il mero sistema contributivo non potrà mai garantire al pensionato lo stesso livello di vita che aveva come lavoratore sono state introdotte le forme di previdenza complementare”. Per quanto riguarda le pensioni future, in prospettiva, “per aiutare i giovani, sarà necessario inserire delle pensioni di garanzia per assicurare a tutti di arrivare al termine del ciclo lavorativo con una pensione pubblica dignitosa”. Nel frattempo” bisogna incentivare i percorsi di flessibilità in uscita”.

Pensioni anticipate ed Ape. Il Rapporto sullo Stato sociale 2017”.

Le misure per le pensioni anticipate introdotte con la legge di bilancio 2017 vengono reputate “scarsamente efficaci per stimolare l’economia” e comunque “inadeguate a fronteggiare il problema strutturale del nostro sistema pensionistico, cioè la trasformazione in una estesa schiera di pensionati poveri dei tanti lavoratori odierni che stanno sperimentando salari bassi e discontinui” dal “Rapporto sullo Stato sociale 2017”, curato dall’Università La Sapienza.

Come riportato da “Il Sole 24 ore”, nelll’analisi sulle misure per le pensioni curato dalla Sapienza viene messo in rilievo anche che per quanto riguarda l’Ape volontaria, tale strumento comporta dei costi per il pensionato. “Un pensionato che avesse maturato un assegno mensile di 1.000 euro netti e volesse anticipare il pensionamento fino al massimo di tre anni e sette mesi, potrebbe vederlo ridotto fino a 700 euro” viene spiegato nel documento.

Pensioni, Ape sociale. La protesta degli edili.

Nel corso di un servizio de LaGabbiaOpen, Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, ha parlato di pensioni anticipate ed Ape agevolata nel caso dei lavoratori edili. Il sindacalista ritiene che le condizioni d’accesso richieste per l’accesso alla misura per le pensioni anticipate con l’onere a carico dello Stato siano “una truffa”, in quanto “36 anni di contributi non li ha quasi nessuno in edilizia”. “Dei 23mila over 61 sulle impalcature, solo 1500, se va bene , ne avranno diritto”, ha sottolineato.

Genovesi ha proseguito:”Non può il Ministro del lavoro non sapere che i lavoratori edili hanno in media quattordici settimane di assenza di lavoro e non copertura di ammortizzatori sociali. Queste sono fonti Inps”. Per il sindacalista andrebbero diversificati i lavori, mentre ora si va in pensione tutti con gli stessi requisiti, senza tenere conto che a seconda della mansione che si è svolta nella vita attiva, si avrà una speranza di vita differente. Secondo Genovesi ci troviamo di fronte ad una vera e propria ingiustizia.

E’ stata indetta per il 25 maggio prossimo la mobilitazione nazionale dei lavoratori edili per manifestare sui temi del lavoro, delle pensioni e del contratto. L’iniziativa è promossa dai sindacati nazionali di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e si terrà nelle piazze di Roma, Bari, Bologna, Cagliari e Palermo.