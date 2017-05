Stefano De Martino, le ultime news gossip ad oggi 17 maggio 2017! Stefano De Martino si è raccontato al settimanale Chi, in edicola questa settimana. Dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, De Martino è ancora single. Lo ha raccontato lui stesso al settimanale ‘Chi‘. “Se ci fosse di certo non la nasconderei, ma non sono fidanzato, perché non cerco l’amore, è l’amore che mi ha sempre trovato. E non cambio tattica”, ha detto. Al settimanale Chi, Stefano ha poi detto di non essere uno sciupafemmine. “No, ho sempre frequentato le femmine, ma non le ho mai sciupate. Ho avuto cura di loro perché le donne sono speciali e forse noi uomini non le capiremo mai, ma ne saremo sempre affascinati: sono una delle cose più belle che Dio abbia fatto”, ha affermato.

E quell’aspetto un po’ da scugnizzo? “Ci sono nato con questa aria da scugnizzo, ho imparato fin da piccolo l’arte di arrangiarsi e quella di sorridere di fronte agli alti e bassi della vita”.

Visto che due delle storie più importanti della sua vita, quella con Emma prima e quella con Belen dopo, sono state molto seguite dai giornali di cronaca rosa e non solo, De Martino ha sottolineato di non aver mai cercato fidanzate famose. “E’ sempre stato il caso che mi ha fatto incontrare le persone della mia vita, non sono mai andato a cercarle”, ha detto.