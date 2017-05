Tagli capelli pixie cut, corti, bob, scalature e asimmetrie: tutte le tendenze capelli per l'estate 2017!

Tagli capelli estate 2017, i pixie cut in tutte le versioni. Tagli di capelli di tutte le lunghezze per l’estate che sta arrivando! Tra le tendenze di capelli per la nuova stagione i tagli di capelli corti la fanno da padrona, ed il pixie rimane uno dei tagli di capelli corti più amati in assoluto. La moda capelli 2016-2017 invita a declinare questi tagli di capelli iper femminili in nuove colorazioni ed il pixie si propone più sfilato e meno maschile, con linee che addolciscono i lineamenti. I tagli di capelli pixie ultra moderni hanno un ciuffo asimmetrico molto pronunciato, con linee morbide e grinta nello styling. Via libera, quindi, ai pixie con ciocche scompigliate, sfilzati, ma anche ai tagli di capelli corti, nelle versione più elegante pettinati all’indietro, per delle serate speciali.

Tagli capelli estate 2017: rasature e bob per un’estate all’insegna del brio.

Tagli capelli estate 2017: rasature e bob per un’estate all’insegna del brio. La bella stagione ci invita a cambiare look e a osare con tagli sbarazzini e spesso radicali come hanno fatto moltissime star del calibro di Cara Delevingne, Katy Perry, ma i trend capelli per questa Primavera-Estate riguardano anche chi ha capelli lunghi e fluenti, ed i tagli medi valorizzati e reinterpretati con scalature, asimmetrie, frange, ciuffi e giochi di volume per regale alle chiome un effetto mosso ma del tutto naturale.

Tagli capelli estate 2017: bob e giochi di volume per un’estate all’insegna del brio.

Tra i tagli di capelli di moda dell’estate 2017 ci sono anche i caschetti ribattezzato bob, o lob alias long bob, tendenza confermata sia dalle passerelle che dallo streetstyle. Tagli di capelli a caschetto, con styling volumizzato con onde e spettinature: perfetto se scalato e mosso in estate, bellissimo rigoroso e abbinato a pullover a collo alto. L’importante è che sia sempre in movimento per un’estate all’insegna del brio e della libertà delle forme.

Tagli e tendenze capelli estate 2017: onde, movimento e colorazioni originali per la nuova stagione.

I tagli di capelli per la primavera estate 2017 vedono anche in primo piano gli stili romantici, ed i tagli di capelli iperfemminili, accompagnati, quindi, da onde soffici e morbide, con scalature e geometrie e da nuove colorazioni di capelli, nei toni dl fragola, riflessi silver e castani baciati dai primi raggi di sole. Giochi cromatici che si rifanno alle nuance di tendenza dell’inverno come il rosa, il silver, il chocolate e il cherry bombre.

