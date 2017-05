Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni news e gossip 17-19 maggio 2017 – «La città di Rosa…» – Le anticipazioni e news di Uomini e Donne ci mostrano che Pietro riceve un biglietto in cui viene convocato presso gli studi, da dove parte per Pagani (Salerno), la città di Rosa. La tronista lo attende lì per presentargli una parte della sua vita: alcuni amici e soprattutto suo fratello, che gli mostra simpatia. Fanno poi una puntata a Napoli dove, seduti su un molo, parla no delle loro paure e delle loro speranze. Il loro primo – e lungo – bacio, nasce in questa atmosfera…

Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni news e gossip 17-19 maggio 2017 – «La seconda esterna con Alex»

Attraverso le anticipazioni e news di Uomini e Donne vediamo quanto sia emozionato

Pietro in studio, ma Alex dice che se il bacio è necessario per capire chi preferisce, allora gli tocca di ingoiare il rospo. Nel frattempo Maria osserva che c’è stata una seconda esterna con lui. Rosa riceve un biglietto un biglietto, è di Alex, ha ancora voglia di vederla. Così i due si incontrano di nuovo e chiariscono i malintesi dell’esterna precedente e anche fra loro qualcosa accade. Quando Pietro chiede se si sono baciati, Luca precisa che è lei che ha baciato Alex!