Amici 2017 Ed. 16, Morgan continua la polenica… A partire da Sanremo. La polemica tra Morgan ed Amici 2017 Ed. 16 non accenna a spegnersi. L’ex coach della squadra bianca torna a parlare del talent dopo il suo abbandono, e ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Mentre Maria De Filippi continua a definire la scelta di abbandonare la scuola da parte dell’ex coach come un errore, Morgan continua a parlare con toni polemici dei meccanismi del talent e della stessa Maria De Filippi, vista come colei che ha architettato tutto e che lo ha screditato agli occhi del pubblico.

Amici 2017 Ed. 16, Morgan torna a parlare del talent.

Il tono polemico di Morgan nasce già parlando dell’ultimo Festival di Sanremo. Il cantante avrebbe voluto parteciparvi, e aveva consegnato la canzone proposta. Sia la De Filippi che Carlo Conti l’avevano definita un capolavoro ma, ciononostante, l’hanno esclusa dal festival. Morgan ha raccontato: “Maria disse: ‘io non ho voce in capitolo sul cast’. E sì, certo, poo però tra i giovani ha vinto Lele”. Ma poi ha vinto Lele”.

Tornando alla questione che si è creata ad Amici 2017 Ed. 16, Morgan ha dichiarato: “È stata una trappola. Maria mi disse: ti devi inventare qualcosa per uscire, così quando esci io posso parlare bene di te e tu sembri un fico. Io ero perplesso, ma lei alla fine mi ha messo il pubblico contro, e io a quel punto sono uscito. Non ero neanche incazzato, tanto era una commedia, credevo. Esco e vado a vedere sullo schermo quello che succedeva e sento lei che dice ‘avete ragione a essere arrabbiati con Morgan, ma non dovete ucciderlo’. Non ci potevo credere. Poi è venuta a cercarmi e mi ha detto: non sei mortificato? Io le ho risposto: no, crocifisso”.