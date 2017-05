Amici, il padre di Sergio Sylvestre viene a mancare: il commovente ricordo su Instagram

Amici, grave lutto per Sergio Sylvestre. Brutta notizia per gli appassionati di Amici: uno dei più grandi talenti usciti dal talent di Maria De Filippi ha subito un grave lutto. Nella giornata dell’11 maggio 2017, infatti, è venuto a mancare il papà di Sergio Sylvestre, vincitore della scorsa edizione di Amici. Il ragazzo ha incantato il pubblico, che lo ha conosciuto sia ad Amici che al Festival di Sanremo 2017, per la sua splendida vocalità: un tono dolce e vellutato, ma allo stesso tempo molto incisivo. “Sergione”, come viene chiamato scherzosamente a causa della sua altezza, non è solo un bravissimo cantante, ma è anche un ragazzo buono e molto sensibile, ed il suo post dedicato al padre ha fatto commuovere tutti.

Amici, Sergio Sylvestre ricorda il padre…

Sergio Sylvestre ha ricordato il padre su Instagram postando una fotografia in cui appare allegro e sorridente, con l’immancabile e fedelissimo cagnolino, e ha scritto una lunga e toccante dedica: “Papà, voglio ricordarti come in questa fotografia, sempre in giardino a ridere, a goderti il sole ascoltando la musica mentre Snuggles stava sulla tua spalla come se fosse una sciarpa. Il tuo sorriso mi ha sempre rallegrato a prescindere da tutto Mi hai salvato la vita innumerevoli volte e mi hai insegnato tante belle cose. Quando sembrava che il mio mondo stesse crollando e che fosse tutto finito tu mi hai dato le ali e mi ha aiutato a volare… grazie papà. Grazie per tutto l’amore che hai dato a tutti noi, sei il padre migliore che potessi desiderare. Nessuna parola può descrivere quanto mi mancherai. Ti amo. Ti amerò sempre. Hai le ali ora, papà, vola, vola in alto. E’ così difficile dirti addio, papà, fino alla prossima volta. Ciao papà”.