Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news al 18 maggio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo delle carceri al 18 maggio 2017. Sono tanti i motivi per cui il Partito Radicale italiano ha organizzato una marcia nel giorno di Pasqua per chiedere l’amnistia, e tra questi il sovraffollamento, la mancanza di personale all’interno delle carceri, la carenza di assistenza sanitaria e psicologica, carenza di piani di formazione o di reinserimenti, celle spesso insalubri e fatiscenti, I problemi delle carceri italiane sono davvero tanti, ma ci sono alcune belle realtà che fanno ben sperare.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi, 18 maggio 2017: l’accordo tra il Comune di Roma ed il Tribunale.

A Roma il presidente del Tribunale ordinario, Francesco Monastero, ha siglato un accordo con l’assessore comunale alla Persona, scuola e comunità solidale Laura Baldassarre. Con questo accordo si farà in modo che i detenuti saranno impiegati in attività non retribuite a favore della collettività per la manutenzione di ospedali di cura, ville e giardini, prevenzione di incendi boschivi o volontariato. Si tratta di tutte attività che daranno al detenuto la possibilità di riscattarsi e di sentirsi libero, in quanto si svolgeranno fuori dalle carceri. La convenzione durerà 5 anni, ed il Comune specifica che “La Convenzione riguarda i casi in cui il giudice può applicare, anziché pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, o su richiesta dell’imputato, può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Inter-distrettuale Esecuzione penale esterna”. Francesco Monastero sottolinea che “L’obiettivo è consentire il ritorno alla collettività di ciò che le è stato sottratto con le condotte illegali: attraverso il lavoro gratuito di condannati e imputati a favore dei cittadini in settori di particolare interesse”.