Amnistia, indulto, carceri: le news ad oggi 18 maggio 2017. Il messaggio di Orlando in ricordo di Pannella!

Amnistia e indulto, ultime news. I radicali continuano la loro battaglia per l’approvazione dei provvedimenti di amnistia e indulto, richiamandone l’attenzione anche dopo la Marcia di Pasqua, data la difficile situazione in cui continuano a versare le carceri italiane. La situazione è ancora di criticità, visto il perdurare di uno stato di sovraffollamento delle strutture carcerarie: al 31 gennaio 2017, dai dati forniti dal ministero della Giustizia, nei 191 istituti di pena della Penisola risultavano presenti oltre 55.381 detenuti, rispetto a una capienza ottimale di 50.174. I problemi sono svariati, dalle celle fatiscenti e insalubrità delle strutture, malfunzionamento dell’assistenza sanitaria, carenza cronica di attività che consentano una riabilitazione (lavoro, studio, sport), difficoltà per i detenuti fino all’impossibilità di mantenere rapporti affettivi con i propri familiari, difficoltà di accesso alle pene alternative.

Amnistia e indulto, carceri: il ricordo di Marco Pannella.

Tante le battaglie per l’approvazione dell’amnistia e per la garanzia e la tutela dei diritti umani quelle portate avanti dal leader Radicale Marco Pannella, al quale lunedì sera, all’apertura del concerto di Luca Barbarossa, organizzato dal Partito Radicale, a Rebibbia, è stato dedicato un ricordo speciale. Una serata ricca di emozioni per le centinaia di detenuti e detenute sedute in platea ad ascoltare le note del cantautore romano, al loro fianco da molto tempo, per chiedere la garanzia dei loro diritti e il rispetto della dignità attraverso la partecipazione a partite di calcio giocate insieme tra le mura carcerarie e con concerti suonati nelle case circondariali.

Con la comunità penitenziaria, c’erano gli esponenti del Partito Radicale, tra cui Sergio D’Elia, Rita Bernardini, Antonella Casu, Maurizio Turco, Maria Antonietta Farina Coscioni. In prima fila la direttrice del carcere Rossella Santoro e il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Santi Consolo.

“Marco Pannella ha fatto alleanze con tutti i partiti per raggiungere quelli che erano i sui obiettivi – ha raccontato il responsabile del Dap -. Lo faceva perché aveva una profonda fiducia nell’uomo, nella sua sensibilità. Ha fatto riflettere tutti sia sulle libertà civili sia sulle nuove battaglie che bisogna portare avanti. Se vogliamo veramente bene a Marco dobbiamo farlo vivere con una nuove sensibilità che porti avanti quelle sue battaglie”.

Consolo ha poi condiviso con tutti i presenti il messaggio del ministro della Giustizia Andrea Orlando il quale, per un imprevisto dell’ultimo momento, non ha potuto presenziare al concerto: “la consapevolezza della scomparsa di Pannella deve trovare una sua collocazione nella volontà di proseguire le sue battaglie, mantenendo viva la sua immensa eredità politica” ha scritto il Guardasigilli, che ha invitato “a mantenere alta l’attenzione sulla sua principale preoccupazione: garantire diritti civili e umani ai detenuti, rendere la detenzione un periodo utile a ripensare alla propria esperienza e ricondurre questa nell’alveo di una nuova partenza, potendo contare su strumenti adeguati che accompagnino in un concreto reinserimento socialè.

Orlando, citando proprio Pannella, ha ricordato che “il carcere non può essere una struttura di persecuzione sociale per la soluzione di due problemi che non si sa altrimenti come affrontare, il consumo di droga e l’immigrazione“. Parole di una “drammatica attualità”, le ha definite il ministro, “che devono indurci a perseguire il compito che ci è stato sollecitato da Marco Pannella: migliorare le condizioni della detenzione e restituire alla pena il senso di umanità che la Costituzione gli assegna”.

Rita Bernardini: l’amnistia per ripristinare la legalità nelle carceri.

Rita Bernardini ringrazia Orlando e sostiene di apprezzare gli sforzi fatti dal suo ministero ma vuole precisare che “la situazione non è semplicemente da migliorare; Marco Pannella, pronunciando la parola amnistia, per molti scomoda e scandalosa ma che è scritta nella nostra Costituzione, chiedeva il rientro nella legalità da parte delle nostre istituzioni che significa, per quanto riguarda le carceri, ad esempio non morire in prigione perché non si è curati come si dovrebbe, in quanto purtroppo il detenuto non viene creduto quando dice di stare male”.

Carceri, Roma: “Open Day Rebibbia”, l’università va in carcere

Sul fronte carceri, interessante iniziativa si terrà oggi, giovedì 18 maggio 2017. Roma Tre sarà a Rebibbia per il diritto allo studio delle persone private della libertà, nell’ambito del progetto “Diritti in carcere“. Una nuova iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre per le carceri del Lazio: giovedì 18 maggio alle 15:30, presso la Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, l’ateneo presenterà i propri corsi di studio all’istituto penitenziario. Parteciperanno sia i detenuti che stanno terminando i corsi di scuola superiore sia gli studenti di alcuni licei romani. Parte del progetto “Diritti in carcere” coordinato dal Prof. Marco Ruotolo, l’iniziativa rientra nella convenzione siglata con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e con l’Ufficio del Garante regionale dei diritti dei detenuti per garantire il diritto allo studio delle persone private della libertà. Anche il nuovo Regolamento di Ateneo per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale prevede alcune importanti innovazioni: prima fra tutte l’esonero dal pagamento dei contributi – il cui mantenimento è condizionato all’acquisizione di un numero minimo di crediti annui – per facilitare l’accesso agli studi universitari a chi si trovi in condizioni di detenzione.

Allo stesso scopo sono previste alcune facilitazioni anche sul piano burocratico per l’iscrizione ai corsi, la prenotazione e lo svolgimento degli esami, nonché per favorire l’ingresso di docenti e tutor nelle carceri regionali. Dopo i saluti delle autorità (oltre al Rettore di Roma Tre Mario Panizza e alla direttrice di Rebibbia NC Rosella Santoro parteciperanno il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri e il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà Mauro Palma) docenti e ricercatori illustreranno opportunità e modalità di iscrizione ai corsi. La presentazione sarà poi seguita dalla rappresentazione in anteprima dello spettacolo Hamlet in Rebibbia, con la regia di Fabio Cavalli – già regista del Giulio Cesare rappresentato nel pluripremiato film dei fratelli Taviani Cesare deve morire – le cui prove sono state seguite dagli studenti del Dams di Roma Tre nell’ambito del Laboratorio di Arti dello spettacolo I: di tali attività, che hanno portato anche alla realizzazione del Festival Made in Jail, riferirà la Professoressa Valentina Venturini. L’iniziativa sarà trasmessa in streaming dall’emittente Radio Radicale.