Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate della settimana del 22, 23, 24, 25, 26 e 27 maggio 2017! – «Zende alle Hawaii con Sasha!» Eccoci ancora, cari amici fan della più longeva e fortunata tra le soap opera, alle nuove anticipazioni settimanali di Beautiful, che ci raccontano che Nicole intende dare a Maya un altro figlio in qualità di madre surrogata. Zende allora si infuria con la giovane Avant, e per tutta risposta se ne parte per le Hawaii insieme a Sasha, la quale – bisogna dire – non perde un colpo che è uno! Tuttavia, sbollita l’ira, il bel modello e fotografo continua a pensare a Nicole. Intanto Steffy intende far rimuovere la fede nuziale che, in occasione del matrimonio con Wyatt, si era tatuata sul braccio!

Secondo le anticipazioni basate sulle trame delle puntate di Beautiful del 22, 23, 24, 25, 26 e 27 maggio 2017, Nicole, all’ultimo momento, si tira indietro e decide di non fare più da madre surrogata a Maya e Rick. Non vuole perdere Zende. Il giovane, intanto, rientra a Los Angeles, ma sull’aereo bacia Sasha. Liam è arcicontento di vedere che Steffy ha cancellato il tatuaggio della fede nuziale.

Le anticipazioni di Beautiful – edizione italiana della produzione CBS The Bold And The Beautiful – mostrano che Zende sente di amare ancora Nicole e anche la Avant non vede l’ora di parlargli per dirgli che non ha accettato la proposta di Rick e Maya. Allora corre in aeroporto per fargli una sorpresa. Lì, però, lo trova tra le braccia di Sasha! Steffy e Liam sono di nuovo insieme e ricordano i momenti più belli del loro amore.