Finale Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-0: all’Olimpico decidono Dani Alves e Bonucci. La Juventus di Max Allegri vince la sua terza Coppa Italia consecutiva, centrando un record inedito. Decisivi Dani Alves e Bonucci, che nel giro di pochi minuti del primo tempo hanno messo K.O. una buona Lazio, che esce a testa alta. Partono bene i biancocelesti, che al 6′ colpisce il palo con un destro velenoso di Keita deviato da Barzagli. Al 12′ arriva l’ennesima perla stagionale di Dani Alves, che raccoglie un cross del connazionale Alex Sandro e supera Strakosha di interno destro.

I bianconeri sentono l'”odore del sangue” e provano a chiudere subito il match, ma il portiere albanese si supera prima su Dybala e poi su Higuain a pochi passi. La Lazio perde Parolo al 21′: la botta al ginocchio subita a Firenze del centrocampista si è fatta sentire. Al 24′ arriva però il raddoppio: calcio d’angolo, spizzata di Sandro e inserimento vincente di Leonardo Bonucci che corre sotto la Sud bianconera festeggiando il suo quinto pesantissimo gol stagionale. Nella ripresa la Lazio spinge forte alla ricerca del pareggio ma Neto è attentissimo e riesce a non far rimpiangere Buffon.

Inzaghi inserisce Felipe Anderson sulla destra, ma Mandzukic e Alex Sandro si dimostrano perfetti nell’arginarlo. Terza vittoria consecutiva nella coppa nazionale, dopo aver eliminato squadre come Atalanta, Milan, Napoli e Lazio. Primo trofeo stagionale per i bianconeri e per i nuovi acquisti (Higuain, Benatia, Pjanic, Rincon, Pjaca e Dani Alves). Allegri supera Conte nei trofei conquistati con la Juventus (6 contro 5) e si gode un Dani Alves semplicemente devastante (27esima finale vinta su 30). L’esterno brasiliano si è dimostrato una pedina fondamentale nelle ultime gare (gol a Bergamo, in semifinale di Champions e in finale di Coppa Italia).