La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 18 Maggio 2017. Oggi 18 Maggio 2017 torna in onda il programma culinario de La prova del cuoco, ecco le anticipazioni e ricette della puntata di oggi 18 Maggio 2017. La prova del cuoco è in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici. In attesa della puntata di oggi de La prova del cuoco ricordiamo che nella puntata di ieri de La prova del cuoco con Sergio Barzetti abbiamo assistito alla preparazione di una bella e gustosa treccia di ciliegie. Abbiamo preparato la pasta brioche con latte, farina burro, zucchero di canna, lievito e una scorzetta di limone per dare profumo. Mescolati gli ingredienti e lasciati lievitare. Stesa la pasta si aggiunge lo zucchero e create delle strisce con della marmellata di ciliegie e delle ciliegie intere snocciolate. Un altro strato di sfoglia per coprire, tagliatele tre strisce e creata una treccia. Informata per 25 minuti.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 17 Maggio 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del cuoco il menù del pomodoro prevedeva delle mezzelune con fior di latte praga al pesto e hamburger al lambrusco con fagiolini saltati. Il menù del peperone rispondeva con risotto con asiago e fiori di zucca e alici in tortiera. A vincere la sfida de La prova del cuoco di ieri è stata la squadra verde portandosi in vantaggio. Che esito avrà la sfida di oggi de La prova del cuoco?

La prova del cuoco: il rollè di pan di spagna con crema diplomatica alle fragole.

Dalla puntata de La prova del cuoco in onda oggi 18 maggio 2017 arriva la ricetta della specialità del giorno. Per preparare questo piatto in studio a La prova del cuoco anche Paola, la figlia di Anna Moroni che ha una scuola di cucina e ha anche esperienza di quello di cui si parla nella puntata di oggi. Infatti nella settimana dedicata alla celiachia, si prepara anche a La prova del cuoco un dolce senza glutine. Prepareremo un pan di spagna particolare con le farine che non hanno glutine. La ricetta di oggi è quella del rollè pan di Spagna con una crema diplomatica alle fragole. Tra una chiacchiera e l’altra su un tema molto serio come quello della celiachia ecco arrivare una buonissima ricetta che tutti possono mangiare, anche le persone che hanno l’intolleranza al glutine.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di oggi 18 Maggio 2017.

Nella puntata de La prova del cuoco di oggi arriva il momento della sfida dei cuochi, siamo alle semifinali e si decreterà il primo finalista. Il menù del pomodoro prevede tagliolini all’arancio con pesto di pistacchio e petto d’anatra con riduzione di lagrein e peperoni appassiti. Tortellini con pecorino e carciofi e involtini alla messinese di tacchino e mortadella con salsa di pomodorini gialli. Vince la sfida di oggi de La prova del cuoco la squadra rossa. Pareggio. Domani sarà la sfida decisiva.