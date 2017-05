Manovra, stretta sul bollo auto: niente revisione per chi non paga. Tra gli emendamenti presentati in settimana per modificare la manovra finanziaria richiesta dall’Unione Europea salta all’occhio uno in particolare, che guarda la lotta all’evasione del bollo auto. La proposta è stata presentata dal deputato del Partito Democratico Francesco Ribaudo e, presumibilmente, non dovrebbe avere problemi a passare in parlamento con i voti della maggioranza di governo. Secondo l’emendamento Ribaudo, gli automobilisti che non pagheranno il bollo auto non potranno più effettuare la revisione del proprio veicolo.

Sarà compito degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e delle officine autorizzate verificare l’avvenuto pagamento della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo, prima di effettuare la revisione delle automobile. In caso di esito negativo, la revisione non si potrà effettuare è il proprietario del veicolo sarà “obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare”,come si legge nel testo della proposta. “Il proprietario del veicolo dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento del bollo – prosegue l’emendamento Ribaudo – solo a partire dal periodo d’imposta che decorre successivamente all’acquisto”.

Un altro emendamento del Partito Democratico (primo firmatario il deputato Boccadutri) prevede che a partire dal 1° gennaio 2018, non saranno più coniate le monete da 1 e 2 centesimi. Il risparmio ricavato da questo taglio sarà destinato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Il testo dell’emendamento recita che “con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro il primo settembre 2017, si stabiliscono le modalità attraverso cui i pagamenti effettuati in contanti sono arrotondati nel periodo di sospensione”.