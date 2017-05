Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, le ultime news gossip ad oggi 18 maggio 2017!

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, le ultime news gossip. Aurora Ramazzotti sta vivendo un bel periodo insieme al nuovo fidanzato Goffredo Cerza. Michelle Hunziker l’ha rivelato in un’intervista al settimanale ‘Chi‘.”Quando ho visto la sua faccia da innamorata l’ho fatta salire in macchina e sono partita con il terzo grado. In questo momento è serena e va bene così. Ma, come direbbe qualcuno, sono solo fatti suoi (sorride, ndr)”, ha detto settimanale.

Michelle ha poi raccontato cosa ha ricevuto dalle sue tre figlie per la Festa della Mamma: “Aury mi ha scritto una lettera bellissima. Mia figlia ha il dono della scrittura. Sole, invece, ha fatto un disegnino con delle frasi in tedesco che ancora devo tradurre (sorride, ndr) e Cece (Celeste, ndr) mi ha messo due dita negli occhi (ride ancora, ndr). Questo è il suo modo per dirmi che mi vuole bene”.

La conduttrice ha svelato il suo segreto per prendere la vita in modo più sereno: “Non andare sempre di corsa, vivere la vita senza rimpianti. Rimpianti per un abbraccio perso, un bacio non dato, un affetto non custodito come si deve. Dentro la mia vita, nel pezzetto privato, ho anch’io i miei muri, i miei dolori. Per questo motivo devo vivere al meglio ciò che la vita mi ha donato. Per questo sono felice, ma lo dico a bassa voce”.