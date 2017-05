Moda primavera estate 2017: abiti, stili e colori di tendenza per la nuova stagione!

La moda primavera estate 2017 vede il ritorno degli anni ’70, ’80 e ’90. Tornano in auge gonne svolazzanti, abiti fantasia, jeans ampi, abiti plissettati e dalle spalline gonfie, mentre i colori must have di quest’estate 2017 saranno il rosso, il fucsia e soprattutto il giallo limone. Anche le righe multicolor sono di tendenza in questa primavera estate 2017, con abbinamenti cromatici azzardati che ricordano tanto il color blocking. Veri e propri abiti arcobaleno, ma anche tute jumpsuit, gonne, giacche, pantaloni e trench. Righe in primo piano insomma in questa primavera estate 2017, che insieme agli abiti fiorati, rimangono la fantasia preferita di sempre.

Moda primavera estate 2017: i colori e le fantasie di tendenza.

Tra le colorazioni più in voga della primavera estate 2017, insieme al fucsia, al rosso e al lampone, al giallo, per le amanti dei grandi classici, il bianco rimane il colore top della primavera estate 2017. Il denim e la stampa militare continuano a spopolare, così come la pelle e le frange. Gli abiti proposti vedono in primo piano materiali vistosi come il laminato, ma allo stesso tempo leggeri e trasparenti.

Tendenze moda primavera estate 2017: bustier e body.

Tra le tendenze moda primavera estate 2017 fanno la loro ricomparsa anche body e bustier, che diventano capi da indossare. Trasparenze sexy, stecche ed incroci nei bustier, che vengono abbinati a gonne e pantaloni, per un look sofisticato e molto femminile. Anche il body rientra tra le tendenze moda primavera estate 2017 in versione fantasia, ricchi di trasparenze o a tinta unita.

Tendenze moda primavera estate 2017: abiti monospalla, spalline bombate e fantasie floreali.

Originalità ed estro per l’estate, ma anche ritorno ai trend del passato per la primavera estate 2017, che vede il ritorno degli abiti monospalla, laminati, plissettati, spalline bombate. Tra le tendenze moda primavera estate 2017 la fanno sicuramente da padrona le stampe; floreali e righe più delle altre, con abiti ampi e svolazzanti che fanno molto gipsy, o miniabiti leggeri nei toni pastello e dai tessuti leggeri, morbidi e con trasparanze appena accennate.