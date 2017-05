Riforma pensioni, oggi 18 maggio 2017: le ultime novità. Sul fronte pensioni, Alberto Brambilla, in un’intervista sul Corriere della Sera, segnala che nel 2015 oltre 27 milioni di italiani hanno pagato 185 euro di Irpef a testa, “in pratica solo il 4,87% dell’Irpef totale e, si suppone, pochissimi contributi sociali, il che produrrà gravi ripercussioni sia sull’attuale sistema pensionistico sia sulla futura coesione sociale. “Come si potranno pagare le pensioni agli oltre 10 milioni di soggetti che non dichiarando nulla ai fini Irpef, sono anche privi di contribuzione?”, si chiede Brambilla.

Intanto, il saldo dell’Inps resta negativo, soprattutto nelle regioni del Sud. Nelle regioni settentrionali prevalgono le pensioni di anzianità, in quelle meridionali sono più numerosi gli assegni di invalidità e assistenza. A spiegare il fenomeno dei diversi bilanci previdenziali tra le regioni italiane anche la diffusione del lavoro sommerso. E’ ciò che emerge dal sesto rapporto su “La regionalizzazione del bilancio previdenziale”, redatto dal centro studi Itinerari Previdenziali. “La scansione territoriale consente di cogliere una serie di problematiche che, se risolte, potrebbero portare ampi benefici all’intero sistema pensionistico evitando la tentazione di continue riforme e, ancor di più, il ripetersi di errori del passato”, ha spiegato Alberto Brambilla, presidente del centro studi Itinerari Previdenziali.

Pensioni, al Sud un tasso doppio di pensioni di invalidità e assistenziali.

L’analisi condotta dimostra inoltre un’altro importante aspetto, e cioè la presenza di una correlazione diretta tra i saldi delle regioni e la tipologia delle prestazioni erogate dall’Inps. In particolare, nelle regioni del Nord sono più numerose le pensioni di anzianità, scarsamente presenti al Sud dove dominano invece carriere lavorative discontinue e spesso assistite e prevalgono le pensioni di invalidità (46% del totale) e le assistenziali (46%) con un tasso, in rapporto alla popolazione residente, quasi doppio rispetto al Nord. Nel rapporto si evidenzia infatti come il sommerso prevalga proprio nelle regioni che mostrano conti in rosso. Nel dettaglio, il Nord presenta un residuo fiscale attivo per quasi 94 miliardi di euro, l’Italia centrale di 8 miliardi mentre il Sud un passivo di 63 miliardi. Pro-capite significa che il Nord ha un residuo attivo di quasi 3.500 euro pro-capite, l’Italia centrale di 700 e il Mezzogiorno un passivo di oltre 3.000 euro a testa: semplificando, ciò vuol dire che ogni cittadino del Nord, neonati inclusi, oltre alle tasse e ai contributi, versa ulteriori 3.500 euro a beneficio degli altri cittadini.

Riforma pensioni, oggi 18 maggio 2017: le ultime novità. Ape e anticipo pensionistico.

Sul fronte riforma pensioni, segnaliamo anche l’intervento di Matteo Renzi, che secondo quanto riporta Askanews, durante la sua diretta Facebook “Matteo risponde” ha infatti ricordato che “il primo luglio dovrebbero arrivare i denari per la quattordicesima delle pensioni che è uno degli investimenti della legge stabilità, l’ultimo atto del governo dei 1000 giorni”. Giuliano Poletti che il decreto sull’Ape social ormai è in dirittura d’arrivo, è solo questione di “qualche ora”.

Riforma pensioni, oggi 18 maggio 2017: le ultime novità. Ape e anticipo pensionistico.

Sul fronte pensioni anticipate, dovevano arrivare, appunto, il primo maggio, ma non si sono visti i dettagli tecnici dell’Anticipo pensionistico, anche se il ministro Poletti ha garantito che il decreto attuativo prevede che “a prescindere dalla data di presentazione della domanda, l’erogazione della prestazione venga retrodatata al primo maggio, se a quella data il richiedente possiede tutti i requisiti necessari”. In attesa di toccare con mano i provvedimenti sulla flessibilità pensionistica introdotte dall’ultima legge di Bilancio, con APe Sociale e APe Volontario affiancati alle pensioni a quota 41 per i lavoratori “precoci”, i patronati hanno deciso di aprire le porte – venerdì 19 maggio – per iniziare a informare i cittadini sul tema.

“L’unico decreto attuativo in via di uscita sembra essere quello relativo all’APe Sociale. Tempi decisamente più lunghi sono previsti per l’APe Volontario, il cui decreto deve ancora passare l’esame del Consiglio di Stato. Nessuna notizia trapela sul provvedimento che dovrà rendere operativa la cosiddetta “quota 41” per i lavoratori “precoci”. Le procedure di certificazione del diritto potrebbero rivelarsi lunghe e laboriose. Forse si è sottovalutata la complessità della nuova disciplina e tutti gli adempimenti operativi che questa comporta. Detto ciò, noi chiediamo tempestività operativa”, dicono presentando l’iniziativa. Alla quale affiancano una serie di domande e risposte utili ai possibili interessati.

Riforma pensioni, oggi 18 maggio 2017: le ultime novità. Cumulo e pensioni donne

Sul fronte pensioni anticipate donne, sul cumulo gratuito e sulle richieste di prosecuzione del regime sperimentale opzione donna, il punto viene fatto da Orietta Armiliato del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, che precisa:«La nostra “Lettera Aperta” che vengo a precisare evidenzierà il fatto che si limita al campione rappresentato dal nostro Comitato, non è stata dimenticata, ho solo ritenuto strategicamente corretto attendere qualche giorno essendo i destinatari naturali della stessa impegnati nell’azione di Governo denominata “manovrina” che vedrà con domani l’avvio dei lavori con le votazioni e le ammissioni degli emendamenti che le varie forze parlamentari hanno presentato. A tal proposito due precisazioni sono dovute:A) non ci sarà alcun emendamento con la richiesta della presa in carico del CUMULO GRATUITO anche per chi vuole scegliere la misura dell’Opzione Donna e/o per gli esodati rimasti esclusi; B) è presente un emendamento presentato da FI-AN che chiede di riposizionare l’istituto dell’Opzione Donna nel panorama pensionistico vigente almeno fino alla fine del 2019.

Considerazioni: Al punto A sappiamo che si discuterà delle misure di questa tipologia nell’ambito della cd. Fase2 che contempla quanto stabilito nell’accordo siglato fra Governo e Sindacati e che vedrà in discussione le conseguenti proposte nella prossima LdB. Al punto B è evidente che non ci sono aspettative sull’accoglimento e sull’eventuale inserimento di questa proposta emendativa sulla quale il Governo meno di due settimane fa si è puntualmente pronunciato e, nel frattempo, non risulta essersi verificato alcun oggettivo cambiamento o inserimento di un qualche elemento che possa aver stravolto l’impianto delle logiche per le quali è stato dato parere negativo al ripristino della suddetta Legge».

Opzione donna e quota 41, l’emendamento di Rizzetto.

Ricordiamo che a partire dalla data di oggi giovedì 18 maggio 2017 verrà, appunto, discusso l’emendamento su Opzione Donna al 2018-19 presentato da Rizzetto. Il vice presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati ha fatto esplicita richiesta scritta che la misura sia prorogata al 2019 oppure venga resa definitivamente strutturale, come richiesto anche dalle lavoratrici appartenenti al gruppo “Opzione Donna Proroga al 2018“. Tra gli emendamenti presentati da Rizzetto, oltre all’uscita dal mondo del lavoro di tutti i lavoratori dopo aver maturato quota 41, c’è anche quello relativo alla proroga di opzione donna.

Invecchiamento: cresce il numero degli anziani e dei pensionati ed aumentano le disuguaglianze.

“L’invecchiamento della popolazione e l’immigrazione straniera sono i fenomeni demografici maggiormente evidenti nella composizione dei gruppi: tre su nove sono caratterizzati da una elevata presenza di persone anziane: le famiglie degli operai in pensione (64,6% di persone con 65 anni e più), anziane sole e giovani disoccupati (42,7%) e pensioni d’argento (40,1%). Il gruppo delle famiglie a basso reddito con stranieri è invece composto per l’83,1% da cittadini stranieri”: è la fotografia scattata dal Rapporto annuale “La situazione del Paese” dell’Istat. “L’invecchiamento della popolazione è uno degli aspetti demografici che contraddistinguono il nostro Paese nel contesto internazionale”, sottolinea il Rapporto che registra: “Al primo gennaio 2017 la quota di individui di 65 anni e più raggiunge il 22%. Anche la struttura per età degli stranieri mostra segnali di invecchiamento. L’età media della popolazione straniera è passata da 31,1 a 34,2 anni tra il 2008 e il 2017; l’incremento è stato maggiore rispetto a quello rilevato per la popolazione italiana (da 43,7 a 45,9 anni)”.

E quindi va ricordato che “nel 2016 si registra un nuovo minimo delle nascite (474 mila). Il numero medio di figli per donna si attesta a 1,34 (1,95 per le donne straniere e 1,27 per le italiane). Il saldo naturale (cioè la differenza tra nati e morti) segna nel 2016 il secondo maggior calo di sempre (-134 mila), dopo quello del 2015, ma è soprattutto la dinamica demografica dei cittadini italiani a essere negativa, il saldo naturale è -189 mila, quello migratorio con l’estero -80 mila”. “La crescente complessità del mondo del lavoro attuale ha fatto aumentare le diversità non solo tra le professioni, ma anche all’interno degli stessi ruoli professionali, acuendo le diseguaglianze tra classi sociali e all’interno di esse”. La crisi ha aumentato le diseguaglianze nella maggior parte dei Paesi europei, riferisce l’istituto di statistica, ma se altrove “l’intensificarsi dell’azione redistributiva pubblica ha mitigato l’incremento della diseguaglianza dei redditi disponibili”, in Italia questa azione “è tra le più basse in Europa e nel corso della recessione è aumentata meno che altrove mostrando la difficoltà del sistema welfare nel contrapporsi alle forze di mercato”.

Pensioni dei parlamentari e vitalizi, le ultime news ad oggi.

Sul fronte pensioni dei parlamentari e vitalizi, le forze politiche arriveranno oggi al primo voto sull’abolizione dei vitalizi parlamentari: in commissione Affari Costituzionali alla Camera si voterà infatti l’adozione del testo base presentato oggi dal relatore Matteo Richetti (Pd). La proposta è esattamente quella depositata a Montecitorio il 9 luglio 2015 dal deputato dem e prevede il ricalcolo contributivo esteso anche a tutti gli attuali assegni vitalizi erogati. Una proposta ferma da un anno e mezzo in Commissione e ripescata questa settimana dopo un servizio delle Iene che puntava il dito contro lo stallo sulla questione da parte del Parlamento.

Un’accelerazione, voluta dallo stesso segretario del Pd, Matteo Renzi, che ha portato in poche ore ieri alla decisione di abbinare la proposta Richetti a quella della M5s Roberta Lombardi su indennità e pensioni dei parlamentari, alla nomina di un nuovo relatore – Richetti – e alla presentazione di un testo base in cui – d’accordo i pentastellati – le norme sugli stipendi previste dalla pdl Lombardi scompaiono e resta solo l’abolizione dei vitalizi prevista dalla legge Richetti.

Una proposta firmata anche dal vicecapogruppo Fi alla Camera Maria Stella Gelmini, che ha spiegato su u Facebook: “Ho firmato convintamente la proposta Richetti per l’abolizione. L’ho fatto a titolo personale perché condivido il passaggio per tutti gli eletti al sistema contributivo uguale per tutti i cittadini. Gli italiani pagano i contributi, in base a quanto versano prendono una pensione e noi dobbiamo fare lo stesso”.