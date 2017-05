Tagli capelli corti e medi estate 2017: il collarbone, l'uramaki cut e gli styling di tendenza!

Tagli capelli corti e medi estate 2017: le tendenze capelli per la primavera estate 2017. Tra i tagli di capelli più di tendenza per la primavera estate ci sono in assoluto i tagli corti e le medie lunghezze. I tagli di capelli corti, anche nella versione minimal quasi rasata, sono adatti a coloro che vogliano fare un cambio radicale del proprio look, mentre le medie lunghezze sono pratiche ma al tempo stesso più facili da portare, e rappresentano una scelta meno estrema.

Tagli capelli corti e medi estate 2017: il collarbone!

Tra i tagli di capelli medi di tendenza per l’estate 2017 c’è il taglio collarbone, che arriva alle clavicole. Può essere portato sfilato o scalato oppure ancora con un taglio paro. Rispetto al bob destrutturato è più pieno, pur prevedendo delle ciocche più corte di altre.

Tagli capelli corti e medi estate 2017: l’uramaki cut!

Tra i tagli di tendenza dell’estate, i tagli corti e i pixie cut, in tutte le versioni, realizzati anche con la tecnica dell’uramaki cut. Paola Barale ha condiviso su Instagram il video di realizzazione del suo nuovo haircut, ossia il video mentre era dal parrucchiere Mauro Situra, del gruppo Aldo Coppola a Milano, che ha utilizzato la tecnica dell’Uramaki cut sulla Barale. Si avvolgono i capelli sul pettine, e poi si effettuano dei piccoli tagli, ed una volta tolto il pettine si avranno scalature minime ed impercettibili, che regaleranno alla chioma un effetto naturale.

Tagli capelli corti e medi estate 2017: gli styling di tendenza.

La tendenza per i tagli capelli dell’estate 2017 è quella del volume e della libertà delle forme. I tagli di capelli sono sbarazzini, volumizzati con styling mossi, in un perfetto stile messy di grandissima tendenza nella primavera estate 2017. I capelli medi, lunghi ed anche i tagli di capelli corti sono mossi e voluminosi, grazie alle scalature, ai giochi cromatici che regalano volume in modo naturale ed alle beach waves, appena accennate.

