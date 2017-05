Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco le dichiarazioni di Marco sulla storia con Gemma

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la storia tra Gemma e Marco continua a gonfie vele. Nuove ammissioni sull’intimità vissuta fra Marco e Gemma. Marco è andato a Torino a casa di Gemma per tre giorni, lei entra e si dimostra gioiosa, sono sopravvissuti e a una sua precisa domanda, Marco ha risposto che si sentiva un po’ più fidanzato. Il cavaliere entra e sorride con un certo imbarazzo ma finisce per ammettere che si comportano come fidanzati anche se non lo dice per paura che le cose cambino, ma a Torino sono stati davvero molto bene e adesso è lui che la cerca! Tina non crede a una parola di quello che sente e lo dice con chiarezza, si stanno preparando il terreno per le copertine della fine trasmissione.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Marco scopre una nuova sessualità.

Interviene la padrona di casa Maria De Filippi che fa notare che non sembra che lui sia interessato a tutto questo e lui riconosce che non è un grande amore, semplicemente si stanno vivendo; l’argomento tiene banco a lungo e Gianni chiede e si chiede come mai la storia che racconta Gemma non sia proprio uguale a quanto racconta Marco. Il cavaliere spiega la semplicità della sua vita che contempla anche cose infantili, come fare le bolle di sapone, Gemma gliene ha regalato un kit, inoltre con lei ha scoperto una nuova sessualità. Gianni è convinto che faccia tutto per ingelosire Giorgio, lei lo nega e non tornerebbe con lui, tanto meno lo farebbe lui.