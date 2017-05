Yari Carrisi d nuovo innamorato: le dichiarazioni a “Storie Vere”. La trasmissione di Eleonora Daniele “Storie vere” ha ospitato Yari Carrisi, il figlio del grande cantante Al Bano. Yari ha rilasciato una lunga intervista in cui ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata ed i suoi sogni. Dopo la storia con Nike Rivelli, il figlio di Al Bano è finalmente di nuovo innamorato: ala fortunata è una donna portoghese che ha conosciuto sull’Himalaya. Yari ha spiegato che “Prima di tutto ci dev’essere l’amicizia: non ci devono essere segreti né barriere. L’ho conosciuta sull’Himalaya, per ora è nata un’amicizia. Mi ha colpito la sua intelligenza, la sua trasparenza e anche il suo sorriso”.

Yari Carrisi: il figlio di Al Bano parla della sua passione per l’Oriente.

Yari Carrisi, dopo aver rivelato questa bella novità che riguarda la sua vita privata, ha parlato della sua passione per l’Oriente. “Mi conosco molto meglio quando non ho niente, quando mi ritrovo solo in mezzo all’Himalaya. Il mio sogno sarebbe andare a vivere in India per il resto della vita. Dal primo momento in cui mi sono ritrovato lì mi è sembrato che ci fossi già stato in una vita precedente. Finora mi ha trattenuto la famiglia: mi sento responsabile e c’è anche tanto affetto”, e ha poi spiegato com’è nato l’amore per il mondo orientale: “Ero a New York alla fine degli anni ’90, ero l’unico vicino di casa di Alen Ghisbert. È iniziata un’amicizia fra noi ma poco dopo è morto tutto d’un tratto. Il giorno dopo la sua morte attorno al suo letto c’erano i monaci tibetani che lo aiutavano a raggiungere la prossima vita. Lì ho sentito una sensazione fortissima che mi ha fatto trovare la via verso il Tibet e verso un villaggio che si chiama proprio Yari. Da lì è iniziato tutto un percorso: ho lasciato l’Occidente e sono entrato in Oriente”.