Amici 2017 Ed. 16, la lettera di Maria De Filippi a Riccardo

Amici 2017 Ed. 16, Riccardo Marcuzzo riceve una lettera di Maria De Filippi. Amici 2017 Ed. 16 è giunto quasi alla fine di quest’edizione, ed uno dei protagonisti indiscussi è Riccardo Marcuzzo. Il cantante della squadra Blu è stato spesso criticato dalla giuria e dai professori per il suo carattere a tratti arrogante che spesso l’hanno portato a rispondere, ma Maria De Filippi ad Amici 2017 Ed. 16 ha spesso difeso il ragazzo e l’ha fatto anche ultimamente con una sorpresa speciale per lui: una lettera. Riccardo ha ricevuto una copia del suo primo album, e con essa ha ricevuto la lettera di Maria.

Amici 2017 Ed. 16, Maria De Filippi: “Riccardo, sai ascoltare e scrivere ciò che vedi e che senti”.

Ad Amici 2017 Ed. 16 Riccardo ha aperto e letto la lettera di Maria De Filippi con grande emozione. Ecco alcune parole scritte dalla conduttrice: “Eccoci qui. Possiamo dire che all’inizio non erano in molti a scommettere su di te. Mi ricordo ancora le facce che fecero quando cantasti per la prima volta la canzone ‘Sei Mia’. Ecco cosa pensarono molte persone: ‘Ma cosa scrive questo qui? E questo testo? Ma che cosa sta a significare?’. Anche a casa qualcuno, o molti, non lo so, avranno fatto la stessa osservazione che magari non fanno quando canticchi Shape Of You di Ed Sheeran. Sì perchè la canti, ti piace come suona e non ci pensi”. Maria si è poi lasciata andare ad elogi nei confronti del ragazzo: “Riccardo tu hai una particolarità importante: sai ascoltare, sai guardarti intorno, e guardarti e scrivere ciò che vedi è ciò che sei e senti. Non cambiare. Non aver paura della tua fragilità, non la nascondere, non la camuffare. A volte costruisci e distruggi, fai tutto da solo. Non combattere contro il mondo perché il mondo non è contro di te”.