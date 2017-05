Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni della semifinale di domani, sabato 20 maggio 2017

Amici 2017 Ed. 16, domani su Canale 5 la semifinale della trasmissione. Domani, sabato 20 maggio 2017, andrà in onda su Canale 5 la semifinale di Amici 2017 Ed. 16. Quest’edizione del talent è ormai giunta al suo termine, e domani assisteremo all’ultima puntata serale prima della finalissima di sabato prossimo, 27 maggio. La puntata della semifinale è stata registrata lunedì scorso, e sul web circolano molte indiscrezioni al riguardo. Vediamo insieme le anticipazioni della semifinale di Amici 2017 Ed. 16 in onda sabato 20 maggio 2017.

Amici 2017 Ed. 16, l’eliminato della semifinale ed i nomi dei finalisti.

Per la semifinale di Amici 2017 Ed. 16 il quinto giudice che è chiamato a valutare le performance dei ragazzi della squadra Blu e della squadra Bianca è Gerry Scotti. I ragazzi della scuola hanno regalato molte emozioni durante la semifinale. La prima manche viene vinta dalla squadra Bianca di Emma Marrone, mentre la seconda viene vinta dai Blu. Per questa speciale puntata della semifinale di Amici 2017 Ed. 16, al ballottaggio si sono esibiti tutti gli allievi con tre performance. I ragazzi, al termine delle esibizioni, vengono chiamati al centro del palco, e vengono mostrate le carte, che stavolta decretano i nomi dei finalisti. La carta non esibita è quella di Mike Bird, che quindi è l’eliminato della puntata. I quattro finalisti ufficiali sono, dunque, Andreas, Federica e Riccardo per i Blu e Sebastian per i Bianchi.