Amici 2017 Ed. 16: le rivelazioni di Emma Marrone sul rapporto con Maria ed il ritorno ad Amici!

Amici 2017 Ed. 16, ultime news. Domani sera andrà in onda la semifinale di Amici 2017 Ed. 16, che vedrà in gara Mike Bird, e Sebastian per i Bianchi, e Federica, Riccardo e Andreas per i Blu. Emma Marrone è tornata coach del talent show ‘Amici’ dopo l’improvvisa e burrascosa uscita di Morgan dal programma. A ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘ la cantante salentina ha raccontato come la situazione sia adesso tornata alla normalità.

Amici 2017 Ed. 16: le rivelazioni di Emma Marrone sul ritorno ad Amici!

Ha raccontato la Marrone: “E’ tornato il sereno grazie al fatto che adesso i cantanti cantano, i ballerini ballano e io ed Elisa poniamo l’attenzione su di loro senza polemiche. Quando è scoppiato il patatrac con Morgan mi è arrivata una richiesta di aiuto da parte di Maria. Lei si è sentita in difficoltà nel chiedermelo perché sapeva che avrebbe reso complesso riorganizzare i miei progetti. All’inizio ero titubante ma ho accettato perché ero l’unica persona esterna al programma che poteva salire su quel treno in corsa”, ha spiegato Emma.

Amici 2017 Ed. 16: le rivelazioni di Emma Marrone sul rapporto con Maria De Filippi!

Tra la Marrone e la De Filippi si è ormai creato un rapporto alla pari e, Maria stima e si fida molto di Emma proprio perché sa di poter sempre contare su di lei.”Io e Maria abbiamo un rapporto diretto, è uno dei motivi per cui adesso non c’è più una situazione tra ‘giovane talento’ e ‘madrina artistica’, ma è alla pari. La mia sincerità verso di lei è uno dei motivi per cui mi stima. La ragione è che sono una persona sulla quale si può contare sempre”, ha detto.