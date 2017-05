Amici 2017 Ed. 16, Thomas parla di Morgan e rivela...

Amici 2017 Ed. 16, le dichiarazioni di Thomas ed il nuovo disco in uscita oggi, 19 maggio 2017. Thomas Bocchimpiani sta iniziando la sua nuova vita dopo l’eliminazione ad Amici 2017 Ed. 16. Il giovane cantante è uno dei maggiori talenti di quest’edizione della scuola di Maria De Filippi, e sabato scorso è uscito tra le proteste del pubblico, che lo voleva tra i candidati alla vittoria. Il ragazzo, però, si è subito dichiarato molto felice di quest’importante esperienza che gli sta aprendo giù adesso moltissime porte: oggi, 19 maggio 2017, infatti, esce il suo primo disco “Oggi più che mai”. Il ragazzo, inoltre, è stato piacevolmente sorpreso dalla reazione del pubblico dopo la sua eliminazione. Grandi soddisfazioni, dunque, per il diciassettenne veneto che sin da piccolo ha capito di voler vivere per la musica.

Amici 2017 Ed. 16, Thomas contattato da Morgan dopo l’eliminazione ad Amici.

Thomas ad Amici 2017 Ed. 16 non ha conquistato solamente il pubblico: anche l’ex coach Morgan lo ha molto apprezzato, tanto da considerarlo l’allievo preferito. A Vanity Fair, Thomas ha rivelato di non negare di aver provato dispiacere quando l’ex coach è andato via: “Sarebbe stato bello continuare il percorso con i due direttori artistici, lui ed Emma. Come avevano proposto a un certo punto, in puntata. Per noi della squadra dei Bianchi una sua collaborazione con Emma sarebbe stata l’apoteosi. Entrambi avevano un sacco di cose da darci, da condividere e insegnarci. Sono molto felice di aver lavorato con lui, del lavoro fatto insieme. Mi fa piacere abbia intravisto sfumature della mia personalità e abbia cercato di lavorarle, per tirarle fuori”. Thomas, inoltre, ha ammesso di aver sentito Morgan dopo l’eliminazione ad Amici 2017 Ed. 16 di sabato scorso: In realtà mi ha contattato subito dopo l’uscita. Mi ha fatto molto piacere parlare di nuovo con lui”.