Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate di venerdì 19, lunedì 22 e martedì 23 maggio 2017 – «Viola e la carriera di Eugenio» – Secondo le anticipazioni basate sulle trame delle prossime puntate di Un posto al sole, Viola continua ad avere delle discussioni con Eugenio per avere preso sottogamba la toxoplasmosi. Altro argomento delicato fra i due è la proposta di doversi trasferire a Torino per esigenze di carriera di Nicotera.

Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate di venerdì 19, lunedì 22 e martedì 23 maggio 2017 – «L’inquilino di Guido»

Intanto attraverso le anticipazioni di UPAS vediamo come continui ad andare avanti la storia tra Matteo e Marina, provocando i sospetti di Roberto Ferri, che incomincia a pedinare sua moglie. Nel frattempo, mentre Guido trova in breve tempo un inquilino per la casa ormai vuota della buon’anima di donna Lucia, Teresa chiede a Michele maggiore serenità nel suo rapporto con la figlia, in modo che la stesura del romanzo cui stava lavorando vada a buon fine.

Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate di venerdì 19, lunedì 22 e martedì 23 maggio 2017 – «Silvia non scrive più!»

Le anticipazioni di UPAS mostrano che tuttavia Andrea ed Arianna intuiscono che a Silvia scrivere altri romanzi non interessa più. E ancora, Roberto insegue Marina, per cercare di comprendere cosa nasconde. Silvia conferma di non voler più scrivere alcun libro, ma tutti invece la spronano ad andare avanti. Continuate a seguite Un posto al sole, sintonizzandovi ogni sera – dal lunedì al venerdì – alle ore 20:40, sugli schermi di Rai 3: restate con noi per anticipazioni & news!