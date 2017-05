I nuovi tagli capelli di capelli corti di tendenza per l'estate 2017: long pixie, short bob e rasature!

I nuovi tagli capelli di capelli cortissimi e le rasature di tendenza per l’estate 2017! Tra i tagli di capelli per l’estate 2017 si conferma la tendenza dell’estate, che vede in primo piano i tagli cortissimi, quasi rasati, e da un latro lato le medie lunghezze, bob rivisitati in tutte le versioni. I tagli di capelli corti sono sempre di grandissima tendenza, e si adattano alle esigenze più disparate delle donne. Impazzano tra le bellissime dive dello spettacolo i tagli cortissimi, come quello sfoggiato ieri sera dalla splendida Malika Ayane nello show di rai 2 condotto da Virginia Raffaele. La bella Malika in vista dell’esatte 2017 ha sfoggiato un taglio di capelli cortissimo, colore biondo platino, per un look di grande effetto e molto elegante e raffinato.

I nuovi tagli capelli di capelli corti di tendenza per l’estate 2017: i pixie cut e i tagli alla maschietta.

Tra i tagli di capelli corti proposti per l’estate 2017 non passano di moda i pixie cut, e gli short bob, con maxi ciuffi e frange, scalature. Per tutte le donne che se la sentono le rasature sono in assoluto di grande tendenza per l’estate 2017. Gli haircuts gender free, o tagli alla maschietta, sono perfetti per tutte quelle donne che se la sentono di sperimentare e di cambiare look in modo radicale.

I nuovi tagli capelli di capelli corti di tendenza per l’estate 2017: i bob e i long pixie.

Se invece non ce la sentiamo di stravolgere troppo la nostra capigliatura, tra le tendenze tagli di capelli dell’estate 2017 troveremo anche gli intramontabili caschetti, gli short bob e i long pixie, con ciocche sfilatissime, come quello sfoggiato durante l’inverno dall’attrice Michelle Williams, che in vista dell’estate 2017 non ha saputo rinunciare a dare un taglio ancora più radicale alla proprio capigliatura, arrivando a scegliere un taglio cortissimo, quasi rasato, colore biondo ossigenato.

I tagli di capelli medi, i bob in particolare, rimangono i tagli più facili da gestire, in quanto si adattano sia al capello liscio che a quello riccio, rendendo la loro piega molto semplice e perfetta, ed adattandosi alle più variegate acconciature da sperimentare nelle serate estive.

