La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 18 Maggio 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 18 Maggio 2017. Oggi 19 Maggio 2017 torna in onda il programma culinario de La prova del cuoco, ecco le anticipazioni e ricette della puntata di oggi 19 Maggio 2017. La prova del cuoco è in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici. In attesa della puntata di oggi de La prova del cuoco ricordiamo che nella puntata di ieri de La prova del cuoco si è assistito alla preparazione di un piatto a cui ha preso parte anche Paola, la figlia di Anna Moroni che ha una scuola di cucina. Nella settimana dedicata alla celiachia, si è deciso di preparare anche a La prova del cuoco un dolce senza glutine. Un pan di spagna particolare con le farine che non hanno glutine. La ricetta di ieri è stata quella del rollè pan di Spagna con una crema diplomatica alle fragole, una buonissima ricetta che tutti possono mangiare, anche le persone che hanno l’intolleranza al glutine.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 18 Maggio 2017.

Nella puntata de La prova del cuoco di ieri abbiamo assistito alla sfida dei cuochi, oggi 19 Maggio sarà una sfida importante, siamo giunti alle semifinali ed è tempo di decretare il primo finalista. Il menù del pomodoro nella puntata di ieri de La prova del cuocon prevedeva tagliolini all’arancio con pesto di pistacchio e petto d’anatra con riduzione di lagrein e peperoni appassiti. Tortellini con pecorino e carciofi e involtini alla messinese di tacchino e mortadella con salsa di pomodorini gialli per la squadra verde. A vincere la sfida di ieri de La prova del cuoco è stata la squadra rossa. Pareggio. Oggi ci sarà la sfida decisiva.