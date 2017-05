Serie A, 37ª giornata: le probabili formazioni, diretta TV e ultime news su Roma e Napoli. Gli anticipi di domani, sabato 20 maggio 2017, sono Chievo-Roma alle 18:00 e Napoli-Fiorentina alle 20:45. Domenica si giocano sette partite: Empoli-Atalanta, Genoa-Torino, Juventus-Crotone, Empoli-Atalanta, Milan-Bologna, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Sampdoria (tutte alle 15:00) e il posticipo Lazio-Inter alle 20:45. La squadra di Spalletti va a Verona in cerca di punti preziosi per consolidare il secondo posto. Torna dalla squalifica Strootman e rientra dall’infortunio Dzeko. La Roma giocherà col 4-2-3-1, con El Shaarawy favorito su Perotti. Ancora panchina per Bruno Peres.

Serie A, 37ª giornata: le probabili formazioni, diretta TV e ultime news su Roma e Napoli.

Il Chievo dovrà fare a meno di Meggiorini (stagione finita), Hetemaj, Dainelli, Spolli, Rigoni. Giallorossi ampiamente favoriti. Favorito anche il Napoli di Sarri, che vive un ottimo momento di forma. Al San Paolo arriva la Fiorentina di Sousa, che a fine stagione lascerà la panchina viola. La squadra di Firenze scenderà in campo con il 3-4-2-1: Cristoforo e Bernardeschi agiranno da trequartisti dietro l’unica punta Kalinic. Solito 4-3-3 per gli azzurri, che possono contare sull’intera rosa a disposizione. Mertens festeggerà il rinnovo appena firmato con il Napoli: è prevista una clausola rescissoria di circa 28 milioni di euro, valida a partire dall’anno prossimo.

La Juventus affronta il Crotone a Torino, dopo aver vinto la Coppa Italia nella finale unica di mercoledì contro la Lazio. Ancora indisponibili Khedira e Rugani (oltre a Pjaca). Tornano Buffon tra i pali e Pjanic in cabina di regia, ma sulle fasce è ballottaggio tra Lichtsteiner e Dani Alves e tra Asamoah e Alex Sandro. Questa è la classifica aggiornata: Juventus 85, Roma 81, Napoli 80, Lazio 70, Atalanta 66, Milan 60, Fiorentina 59, Inter 56, Torino 50, Sampdoria 47, Udinese 44, Cagliari 44, Sassuolo 43, Chievo 43, Bologna 41, Genoa 33, Empoli 32, Crotone 31, Palermo 23 (retrocesso in B), Pescara 14 (retrocessa in B).