Uomini e Donne, Temptation Island, le ultime news: Ludovica Valli non dimentica Fabio Ferrara

Uomini e Donne, Temptation Island, le ultime news: Ludovica Valli non riesce a dimenticare Fabio Ferrara. Ludovica Valli, l’ex tronista del trono Classico, scelse Fabio Ferrara, preferito a Manuel Vallicella, con cui ha avuto una breve relazione. Anche se la relazione è finita da diversi mesi sembra che a Ludovica “non sia passata”. I messaggi social della Valli sembrano essere inequivocabili e riflessivi. Come se stesse aspettando qualcuno o qualcosa. Attualmente l’ex tronista sarebbe ufficialmente fidanzata con un calciatore, Antonio Mirante, secondo quanto filtra dalle voci di gossip degli ultimi tempi, un gossip non convincente del tutto.

Uomini e Donne, Temptation Island, le ultime news: Ludovica si mostra nostalgica.

Ecco uno dei messaggi scritti da Ludovica: “Tutta quella lunga serie di abbandoni che ho dovuto subire mi ha resa così fragile da potermi spezzare in un secondo e allo stesso tempo mi ha costruito intorno una corazza“. Tutto fa pensare che Ludovica non abbia ancora dimenticato Fabio. “Non ho mai detto ad alta voce che so bene che cosa mi manca e che è quello che mi è mancato sempre, qualcuno da cui andare a finire per avere un modo per non finire qualcuno che mi dica che ne vale la pena anche quando è tutto perso“. Ludovica Valli si mostra così nostalgica di un passato segnato negli studi di Uomini e Donne.