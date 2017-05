Amici 2017 Ed. 16, sabato 27 maggio la finale: le anticipazioni. La diciassettesima edizione di Amici sta volgendo al termine: stasera verrà mandata in onda su Canale 5 la semifinale della trasmissione condotta da Maria De Filippi, e già impazza il toto-vincitore. Dalle anticipazioni della semifinale di Amici 2017 Ed. 16 di stasera 20 maggio sappiamo che ad essere eliminato è Mike Bird della squadra Bianca capitanata da Emma Marrone. In finale, dunque, accedono Sebastian Melo Taveria, ballerino Bianco ed unico superstite della sua squadra, Andreas Muller, ballerino della squadra Blu capitanata da Elisa, e Riccardo Marcuzzo e Federica Carta, cantanti della squadra Blu.

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e pronostici della finale.

Ancora non si conoscono molti dettagli della finale di Amici 2017 Ed. 16: la finale dovrebbe essere trasmessa in diretta, a differenza delle precedenti puntate serali che venivano registrate circa una settimana prima, sabato 27 maggio 2017. Non si conoscono ancora i nomi degli ospiti, ma si promette una puntata scintillante. Per quanto riguarda il toto – vincitore, secondo quanto riporta AGIMEG la possibile candidata alla vittoria potrebbe essere Federica Carta, seguita da SebastianMelo Taveira. Saremo a vedere cosa accadrà in puntata!