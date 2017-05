Amici 2017 Ed. 16: ecco gli ospiti del nono appuntamento con il talent show Amici. Ad Amici 2017 è ormai giunto il tempo della semifinale. Quella che andrà in onda sabato 20 Maggio 2017 sarà una puntata molto importante poichè, oltre ai nuovi ospiti ed al nuovo giudice, ci sarà una nuova eliminazione e scopriremo chi saranno i concorrenti che disputeranno la finale. Dopo il recente soldout al PalaLottomatica di Roma, i Thegiornalisti saranno gli ospiti del nono appuntamento del talent show di Amici, in onda sabato 20 maggio in prima serata su Canale 5. La band, formata da Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera, è al momento impegnata nel tour italiano che, tappa dopo tappa, li sta consacrando verso un trionfo di pubblico e consensi. E’ stato il proprio il frontman Paradiso ad annunciare l’ospitata ad Amici durante la tappa di Roma. Thegiornalisti accompagneranno alcune esibizioni di danza dei giovani allievi del talent.

Amici 2017 Ed. 16: ecco il quinti giudice speciale.

Il quinto giudice, che affiancherà Ambra Angioini, Eleonora Abbagnato, Daniele Liotti ed Erma Metal, sarà Gerry Scotti. A quest’ultimo spetterà il compito di esprimere la propria opinione sulla terza prova di ciascuna manche. Mentre, come è già accaduto in alcune puntate, toccherà ancora una volta a Luca e Paolo intrattenere il pubblico e smorzare la tensione prima del ballottaggio.