Amici: Stash dei The Kolors dopo 10 anni di nuovo single

Dopo ben 10 anni d’amore, Stash dei The Kolors è tornato single: con Carmen Fiorentino quella che sembrava essere una storia d’amore di quelle che durano per tutta la vita è giunta al capolinea. Carmen era la fidanzata storica di Stash: i due stavano insieme prima dell’avventura del cantante ad Amici 14, ma qualcosa, come ha rivelato è lo stesso cantante a Grazia, si è rotto.

Amici, l’intervista di Stash a Grazia.

Stash dei The Kolors ha spiegato l’accaduto: “Ho chiuso da poco la mia relazione con Carmen. Ora ho bisogno di trovare il mio equilibrio e la musica è una buona strada. Ma non escludo niente, vivo alla giornata, le cose accadono quando meno te lo aspetti”. Oggi si vuole concentrare sulla carriera, e ha parlato del suo nuovo disco intitolato “You”. A Grazia ha spiegato che il disco “È dedicato a chi vive tutto il giorno davanti allo schermo. Non giudico, ma consiglio di prendere in mano la propria vita”. Stash ha inoltre parlato della proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni: “Fedez è un amico, lo stimo e lo considero un bravo manager di se stesso. Io, però, non lo farei, sono geloso della mia privacy quasi più che della mia donna”.