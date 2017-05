Amici 2017 Ed. 16: L’eliminato della nona puntata del serale di Amici. Si sente nell’aria tempo di semifinale ad Amici 2017. Quella che andrà in onda sabato 20 Maggio 2017 sarà una puntata molto importante poichè, oltre ai nuovi ospiti ed al nuovo giudice, ci sarà una nuova eliminazione e scopriremo chi saranno i concorrenti che disputeranno la finale. A rimanere in gara sono Federica, Riccardo e Andreas per la squadra blu, mentre per la squadra bianca restano solo Mike e Sebastian. All’inizio della puntata Maria De Filippi annuncerà che tutti i componenti della squadra perdente andranno al ballottaggio: sarà la giuria a decidere chi dovrà lasciare Amici 2017. Dopo l’eliminazione di Shady e di Thomas sarà, di nuovo un componente della squadra bianca, Mike Bird ad essere eliminato dal talent show. I concorrenti che disputeranno la finale di Amici 2017 che andrà in onda, in diretta, sabato 27 maggio sono: Riccardo Marcuzzo, Federica Carta, Andreas Muller, Sebastian Melo Taveira.

Amici 2017 Ed. 16: Mike in lacrime lascia lo studio.

Nella serata di sabato 20 Maggio vedremo i finalisti decretati dalle votazioni dei giudici mettersi di fronte al monitor, chi ha preso il voto più basso non comparirà e dovrà abbandonare Amici. L’ordine di chiamata degli allievi è casuale (Andreas, Federica, Sebastian, Riccardo, ndr) e Mike Bird viene lasciato fuori. È proprio lui l’eliminato della nona puntata che tra le lacrime abbraccia Emma, la ringrazia per tutto quello che gli ha insegnato e poi lascia lo studio prima del previsto.