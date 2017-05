Tagli di capelli e colorazioni: ecco le ultime tendenze per la primavera estate 2017. È tempo di cambiare. In tema di tagli di capelli abbiamo meno regole rigide e ci si può sbizzarrire in tanti stili diversi. I ciuffi sono importanti, tagliati in modo da potere essere portati su un lato o l’altro, tutti indietro a scoprire la fronte, e anche come frange, morbide e sfilate. Un ciuffo must di stagione è quello geometrico, che sta bene su un taglio corto e asimmetrico. Il taglio di capelli corto è asimmetrico, molto strutturato, scalato e sfilato dove i capelli sulla nuca hanno una linea di taglio molto precisa che dona morbidezza e femminilità.

Per quanto riguarda le colorazioni vanno alla grande i riflessi marroni caldi e i moka molto naturali ottenuti con la nuova tecnica Soft Light che in scurisce la base naturale nel rispetto della carnagione e crea contrasti più chiari attraverso riflessi.

Tagli di capelli estate 2017: i pixie.

I pixie sono il trend dei tagli di capelli corti da sempre e rientrano anche nei trend tagli di capelli corti 2017. Si tratta del classico capello alla maschietto. Per scegliere il taglio per capelli corti più adatto si parte innanzitutto dal tuo tipo di capello. Per chi ha i capelli ricci in passerella si sono visti sfoggiare tagli di capelli corti ricci super voluminosi e più sfrontati che mai!

In questo caso il taglio per capelli corti e ricci prevede un ciuffo lungo e morbido nella parte frontale del viso e lunghezze decisamente più corte dietro per donare molto volume e mantenere l’elasticità del boccolo. Per chi ha invece i capelli lisci ampio spazio alla frangia e a un taglio scalato! Si può puntate su un colore particolare e di impatto come ad esempio i capelli ramati, di grande tendenza e certamente poco banali.

