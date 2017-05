Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: nuovo scontro tra Gemma e Tina. Il giorno 15 Maggio 2017 si è registrata una nuova puntata del trono over e ad animare il tutto ancora una volta sono state Tina Cipollari e Gemma Galgani: un nuovo scontro duro scontro tra le due . D’altronde il rapporto tra di loro, checché ne dica una parte dei fan della trasmissione esasperati dalle solite dinamiche, porta un bel po’ di ascolti e fa parlare parecchio in rete. Un epilogo piuttosto amaro per la bionda corteggiatrice. La dama torinese si è commossa vedendo una coppia lasciare lo studio per conoscersi fuori e non nasconde il recondito desiderio di poter vivere una storia analoga con Marco Firpo.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il pianto di Gemma.

Da qui l’insorgere di Tina Cipollari che l’ha accusata di essere falsa e di essere in tv solo per business. La Galgani evidentemente stanca e disperata è scoppiata in un pianto che però non ha intenerito l’opinionista. Tra le due non c’è stata mai simpatia e si ricorda che in passato la padrona di casa Maria De Filippi è stata costretta più volte ad intervenire, nonché a tagliare dei pezzi di trasmissione per le lunghe e pesanti liti che si svolgevano tra le due negli studi Mediaset.